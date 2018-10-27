İstanbul'da ikili görüşmeler sonrası zirve başladı

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla bugün İstanbul'da yapılıyor. Zirveye BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura da katılıyor. Merkel ve Putin ve Macron İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Putin ve Macron'la ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılışında konuştu. Liderlerin Dörtlü Suriye Zirvesi başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler için Vahdettin Köşkü'ne geldi. İkili görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşması yaptı. İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesi başladı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a ilk gelen Almanya Başbakanı Merkel'le ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Merkel'i Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.



Erdoğan ve Merkel, görüşme sırasında Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı manzarasını seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

PUTİN'LE 45 DAİKKA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Putin'i, Vahdettin Köşkü'ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Rus tarafında ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Danışmanı Yuri Ushakov görüşmede yer aldı.



Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı'nı seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

MACRON'LA YARIM SAAT BAŞBAŞA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a son olarak gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Erdoğan ve Macron, görüşme öncesi Vahdettin Köşkü'nün penceresinden İstanbul Boğazı'nı seyrederek, bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron Suriye'nin geleceğini konuşuyor.

İSTANBUL'A İLK GELEN MERKEL OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.



Almanya Başbakanı Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Dörtlü zirve için İstanbul'a gelen isim Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu.

PUTİN DE İSTANBUL'DA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İstanbul'a geldi. Putin de zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında ikili bir görüşme gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da.

ZİRVE İÇİN İSTANBUL'A SON GELEN İSİM MACRON OLDU

İstanbul'daki Suriye Zirvesi için son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İstanbul'a geldi. Macron da zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında da zirve öncesi ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

ZİRVE GECİKMELİ BAŞLAYACAK



Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak. İkili görüşmelerin uzaması nedeniyle Dörtlü Zirve'nin gecikmeli başlaması bekleniyor.



Başta Rus, Alman, Fransız basını olmak üzere yerli ve yabancı birçok basın mensubu zirveyi takip etmek için Vahdettin Köşkü'nde bulunuyor. Zirve dolayısıyla konuk ülkelerin bayrakları Vahdettin Köşkü'nde göndere çekildi.



Sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum, Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci, zirvenin ana gündemini oluşturacak.



Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılmasının hedeflendiği zirvenin sonunda dört ülkenin liderlerinin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Astana platformunun Cenevre'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilciler, bu zirvede ilk kez bir araya gelecek.



Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Mistura da katılacak.



ZİRVE, İDLİB İÇİN GÜNDEME GELMİŞTİ



Zirvenin ilk duyurusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Temmuz'da, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bir insani felaket olasılığı gündeme geldiği dönemde yapmıştı.



Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Suriye'nin orta ve güney cephelerini abluka ve tehcir yoluyla ele geçirmelerinin ardından, İdlib'e yığınak yapmaya başlamıştı.



Türkiye, bu süreçte yaklaşık 4 milyon sivilin barındığı İdlib'de çatışma olması durumunda katliam, insani kriz ve yeni göç dalgasıyla karşılaşılma tehlikesine karşın, diplomasi trafiğine hız verdi.



İdlib için Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya'nın katıldığı Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleştirilmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran zirvesinde İdlib'de ateşkes çağrısı yapmış, 17 Eylül'de ise Rus mevkidaşı Putin ile Soçi'de ateşkesin korunması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim'deki açıklamasında, "Özellikle İdlib başta olmak üzere birçok konuyu ele alma fırsatını yakalayacağız. Temennim odur ki Suriye'de özellikle İdlib başta olmak üzere buraya huzurun gelmesi konusunda burası ciddi bir adım olsun" ifadelerini kullanmıştı.



FRANSA, ALMANYA VE RUSYA'NIN TUTUMU



Alman yetkililer, zirveye ilişkin açıklamalarında, Türkiye'nin Soçi mutabakatıyla oldukça özel bir sorumluluk üstlendiği, mutabakatı destekledikleri ve İstanbul zirvesinin mutabakatın uygulanmasına katkıda bulunacağını umduklarını vurguluyor.



Fransa ise İdlib'deki ateşkesin kırılgan olduğuna, hızlı bir şekilde sağlamlaştırılması gerektiğine işaret ederek, zirveyi anayasa komitesi kurulmasını hızlandırmak ve siyasi süreci başlatmak için bir "fırsat" olarak niteliyor.



Alman ve Fransız yetkililerin mesajlarında, Rusya'ya tavrını açıkça ortaya koyma ve Esed rejiminin müttefiği olarak sorumluluk üstlenme çağrısı yapılıyor.



Rusya ise İstanbul zirvesinden dönüm noktası niteliğinde karar çıkmasının beklenmemesi gerektiğine işaret ederek, zirvenin dört ülke arasında iş birliği alanları için fikir teatisi yapmak için önemli bir platform olacağına dikkati çekiyor.



Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 19 Ekim'deki açıklamasında zirvenin "tam zamanında" yapıldığını belirterek, "Güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz" demişti.



İDLİB'DE SON DURUM



Türkiye ve Rusya'nın 17 Eylül'de vardığı mutabakatın ardından askeri muhalifler, belirlenen silahsızlanma bölgesinden ağır silahlarını çekme işlemini 10 Ekim'de tamamladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, radikal grupların büyük bir kısmının da çekildiğini bildirmişti.



Ancak Beşşar Esad rejimi güçleri, 17 Eylül'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve muhaliflerin ağır silahlarını çektiği bölgelere topçu saldırılarını aralıklarla sürdürüyor.