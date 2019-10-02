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İstanbul'da 1 ton 800 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul'da 8 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile yangın tüplerinin içine gizlenmiş eroin bulunurken 1 ton 800 kiloya yakında skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 14 zanlı da tutuklandı.

İstanbul'da 1 ton 800 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain ve 8 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda 15-30 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonlarda, 2'si yabancı 14 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 8 kilogram reçine, 6 hassas terazi, 1 presleme makinesi, 3 tabanca ve 300 mermi esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

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