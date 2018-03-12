İran’da özel Türk jeti düştü: 11 ölü

Türkiye’nin ünlü şirketlerinden Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giderken, İran’da düştü. Uçakta bulunan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı ile iki pilot ve bir hostes yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Mine Başaran, 14 Nisan'da evlenecekti. Başaran ile 7 kız arkadaşının bekarlığa veda partisinden döndükleri öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Türk özel jeti İran'da düştü. Özel jette bulunan 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve 7 arkadaşı da vardı

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk jetinin düştüğü bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk jetinin ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

UÇAKTA MİNA BAŞARAN VE 7 ARKADAŞI VARDI

Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran'ın olduğu, 7 arkadaşı ile tatil için gittiği Dubai’den dönüyordu. Mina Başaran'ın evlenmeden önce arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktığı öğrenildi.

"JETİN, 14.40'TA RADAR GÖRÜNTÜSÜ KAYBOLDU"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı. Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü belirlenen jette, ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin de uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Tekin, jetin düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin jetin neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.