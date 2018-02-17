Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresinde konuştu. Salona girmeden halka seslenen Erdoğan, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar il kongresinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girmeden önce halka yaptığı konuşmada, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.



Erdoğan "Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep sabrettik haddinizi bilin dedik. İçerdekiler zaten 40 yıldır rahat durmadı. 40 yıldır benim milletim içerdeki teröristlerden çok çekti. İçerdekilerde Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi filan değil sadece teröristler onlar. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz 60 küsür ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Fakat her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Mehmedimiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler" dedi.



"Biz 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizin tekrar topraklarına dönmelerini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak Suriye topraklarında gözümüz yok. Bizdeki çadırlarda değil kendi topraklarında onlara evler yapalım."



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, kendisi ile birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, tüm insanlığın iyiliğini, güzelliğini, huzurunu, refahını isteyen bir ülkeyiz, çünkü biz Türkiyeyiz. Onun için bilerek bir masuma zarar vermektense kendi hayatımızı tehlikeye atmayı göze alırız. Onun için mazlumlara açtığımız kollarımızı hiçbir zaman kapatmadık, kapatmayız. Onun için maziden atiye giden bu uzun yolculuğumuzun asla bir son durağı yoktur." dedi.



Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti. Tüm Afyonkarahisarlıları selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti Afyonkarahisar teşkilatlarında görev yapanlara teşekkür ederken, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.



Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, kongreyle görevini devredeceklere teşekkür etti, görevi devralacaklara da başarı dileğinde bulundu.

Afyonkarahisarlılara, 16 Nisan halk oylamasındaki yüzde 65 "evet" oranı sebebiyle şükranlarını sunan Erdoğan, halk oylaması öncesinde 15 Mart'ta geldiğinde Afyonkarahisarlıların verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti.

"AFYONKARAHİSAR'IN GÖNLÜMÜZDE AYRI BİR YERİ VAR"

Afyonkarahisar'ın yola çıktıklarından beri kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, 16 Nisan'da Afyonkarahisar'ın bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını dile getirdi.

AK Parti'nin temellerini, 14 Ağustos 2001'de Afyonkarahisar'da attıklarını ve İmaret Camisi'nde cuma namazı çıkışında Afyonkarahisarlıların kendisini "Başbakan Erdoğan" sloganlarıyla karşıladıklarını anımsatan Erdoğan, "Biz de sizin teveccühünüzle seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Önce başbakan ardından cumhurbaşkanı olarak ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine nail olduk. Bunun için Afyonkarahisar'ın gönlümüzde ayrı bir yeri var." dedi.

Afyonkarahisar yöresine ait türkünün, "Karahisar kalesi yıkılır gelir, zülüfler gerdana dökülür gelir, bir yiğit de sevdiceğin alamazsa yaşları gözünden dökülür gelir. Yayladan gel allı gelin, yayladan, kesme umudunu kadir Mevla'dan, ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım" şeklindeki sözlerini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizler kadir Mevlamıza güvenerek 17 yıldır el ele verip nice karlı dağları, nice bitip tükenmez gibi gözüken ovaları aştık. Ülkemizi yokluktan, yoksulluktan, yolsuzluktan, umutsuzluktan çıkardık. Ekonomisiyle altyapısıyla dev yatırımlarıyla uluslararası alandaki gücüyle fersah fersah ilerilere taşıdık. Şayet sadece son 4-5 yılda yaşadıklarımız, eski Türkiye döneminde başımıza gelmiş olaydı var ya inanın bana halimiz haraptı. Biliyorsunuz o eski Türkiye ekonomisi 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla krize sokulabilen bir Türkiye idi. Hatırlayın o gecelik faizlerin nerelere ulaştığını, 7 bin 500 faiz, aman ya Rabbi, bunları gördü bu ülke ama elhamdülillah artık böyle bir şey var mı? Ne oldu 'Gezi' dediler başaramadılar, arkasından '15 Temmuz' dediler başaramadılar. Onlar bozmak için yaptılar milletim ihya için yaptı, inşa için yaptı ve onları tokatladı.



Siyasetin dengeleri 3-5 demeçle hemen bozuluveren, diplomatik alanda aba altından sopa gösterilerek sindirilen, demokrasisi darbecilerin süngülerinin ucunda sallanan, vesayet güçlerinin pençesinde inim inim inleyen, vatandaşın hizmeti mumla aradığı ama bulamadığı velhasıl neresinden tutsanız elinizde kalan bir ülkeydi Türkiye. Biz işte bu Türkiye'yi milli gelirde ne yaptık? Dünyanın 17'ncisi, satın alma paritesine göre ise 13'üncü ülke durumuna geldik. Dünyadaki en büyük 10 projesinin altısının yürütüldüğü bir ülke olarak sadece bölgemizin değil dünyanın en önemli güçlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Uluslararası alanda uğramış olduğumuz tüm haksızlıklara, adaletsizliklere, tüm saldırılara rağmen sadece kendimiz dimdik ayakta kalmakla yetinmedik dostlarımız için de umut kaynağı haline geldik."

"TÜM KARDEŞLERİMİZE EL UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İnsani kalkınma yardımları bakımından Amerika'dan sonra dünya ikincisi olan Türkiye'nin milli gelire oranla ise bu konuda dünya birincisi olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Nerelerden nerelere geldik ve gönül coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz kendisi ile birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, tüm insanlığın iyiliğini, güzelliğini, huzurunu, refahını isteyen bir ülkeyiz, çünkü biz Türkiye'yiz. Onun için bilerek bir masuma zarar vermektense kendi hayatımızı tehlikeye atmayı göze alırız. Onun için mazlumlara açtığımız kollarımızı hiçbir zaman kapatmadık, kapatmayız. Onun için maziden atiye giden bu uzun yolculuğumuzun asla bir son durağı yoktur. Rabbime bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır."

Erdoğan Türkiye'ye, vatandaşların istediği gibi başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmet ettikleri 15 yılda büyük başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "Biz, kerameti kendinde görenlerden değiliz, hele hele kerameti kendinden menkul olanlardan hiç değiliz. Milletle birlikte çıktığımız bu yolda, her başarımızın ardında milletimizin desteği ve duası olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.



Türkiye büyürken ve gelişirken, Afyonkarahisar'ın da bundan nasibine düşeni aldığını söyleyen Erdoğan, "Bugün Afyon büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Eğer doğumlar biraz artarsa 2019'da büyükşehir olabilir ama taşımayla olmaz bu iş, taşıma suyla değirmen dönmez. En geç bir sonraki seçimde inşallah Afyonkarahisar büyükşehir statüsüyle ben inanıyorum ki yoluna devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bunu böyle biliniz. Onun için Mehmedim tankların içerisinde, zırhlı taşıyıcıların içerisinde kendileriyle röportaj yapanlara ne diyor? 'Düğüne gidiyoruz, düğüne.' İşte bu önemli" dedi.



Afyonlu gençlerin, "Ölü dünya, dirilmeyi bekliyor" dediğini aktaran Erdoğan, "İncir burada da var, zeytin burada da var. Tıpkı Rabbimizin beyan ettiği gibi. Ne diyor Rabbimiz? Yeminle. 'Tin'e ve Zeytin'e ve emin beldeye yemin olsun ki' diyor. Şimdi o yemin üzerine, bizler de Mehmet'imiz ile beraber Afrin'de yürüyoruz." ifadesini kullandı.



Erdoğan, salondakilerin "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları üzerine, "Zaten buna inandığımız sürece mesele yok. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bunu böyle biliniz. Onun için Mehmet'im tankların içerisinde, zırhlı taşıyıcıların içerisinde kendileriyle röportaj yapanlara ne diyor? 'Düğüne gidiyoruz, düğüne.' İşte bu önemli. Aynı zamanda Mehmet'im ne diyor? 'Hedef, kızıl elma' diyor. Kardeşlerim yanlış anlaşılmasın. Kızıl elma, belirli bir nokta değildir, yani biten bir nokta değildir, sonsuzluktur. İşte o sonsuzluğa doğru yürüyor, bu şekilde de inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz, son nokta Allah'ın izniyle şehadettir." diye konuştu.



"Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah şu anda sıkıntı yok, olduğu anda zaten başta bizler başkomutan olarak hareket ettiğimiz anda beraber yürüyeceğiz." dedi.



Erdoğan, eğitimde 2 bin 319 yeni derslik yaptıklarını, üniversiteyi büyüterek 11 bine yakın yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ederek, geleceği emanet edecekleri evlatlara Afyonkarahisar'da hizmet ettiklerini, şehirde ayrıca 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum yaptıklarını anlattı.



İnşası süren spor merkezini de birkaç aya kadar tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, "Aslında bu kongreyi bugün burada yapmayacaktık. İnşallah bir, iki ayda yeni kapalı spor salonumuz bitiyor. Bu artık burada da son toplantımız." ifadesini kullandı.



Erdoğan, sağlıkta ise aralarında biri 400, biri 100 yataklı devlet hastaneleriyle 300 yataklı kadın, doğum ve çocuk hastanesinin de bulunduğu toplam 40 tesisi şehre kazandırdıklarının altını çizdi.



Şehirdeki hastanelerin yatak kapasitelerini neredeyse iki katına çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, 8 bin 328 konut projesiyle Afyon'un çehresini değiştirdiklerini dile getirdi.



"AFYON-ANKARA HATTINI EYLÜL 2019'DA HİZMETE AÇMANIN GAYRETİNDEYİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda 5,5 milyar liralık yatırımla şehri gerçek anlamda "yolların kavşağı" haline getirdiklerini söyledi. Bölünmüş yol uzunluğunu 54 kilometreden 545 kilometreye çıkartarak, yolculukların güvenli ve konforlu şekilde sürdürülmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Halen 5 ayrı bölünmüş yol projesinin inşası da sürüyor. Demiryolu ulaşımının Afyon tarihinde ayrı bir yeri bulunuyor. Bunun için şehirdeki tüm demiryollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik, hızlı tren hattının inşası etap etap sürüyor. Afyon'u, bir taraftan İzmir'e diğer taraftan Ankara'ya ve oradan Türkiye'nin her yerine bağlayacak hızlı tren hattıyla şehrin ulaşımında yepyeni bir dönem açılacağına inanıyorum.



Hızlı bir yürüyüş var ve çok ciddi bir kalkınma sürecini Afyonkarahisarımızda yaşıyoruz. Afyon-Ankara hattını Eylül 2019'da, Afyon-İzmir hattını ise bir sonraki yıl hizmete açmanın gayreti içerisindeyiz."



Erdoğan, inşası süren 12 baraj, 5 gölet ve 18 sulama projesi tamamlandığında hem içme suyu hem de sulama bakımından Afyon'un bir kez daha çağ atlayacağına işaret ederek, "Afyon'un içinden geçen Akarçay, yılların ihmali ve yanlışları sebebiyle sizin deyiminizle neydi, 'kokarca', bu hale gelmişti. Şimdi burası çevresinde mesire yerleri, gezinti alanları, tekne turlarıyla bambaşka bir görüntüye kavuştu." diye konuştu.



"KİTABINIZDA YORULMAK DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'daki mahalli seçimlere işaret ederek, Afyonkarahisar'dan çok büyük bir destek beklediklerini, sadece şehirden değil diğer illerden, yurt dışından da ses gelsin istediklerini aktardı.



Salondaki AK Parti ana kademenin, ayağa kalkmasını isteyen Erdoğan, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiç durmayacağız, çok çalışacağız ve koşacağız. Kitabınızda 'yorulmak' diye bir şey olmayacak." ifadesini kullandı. Erdoğan, kadın kollarına da seslenerek, "2019'a kadar ayak basmadık, çalmadık kapı bırakmamaya hazır mıyız?" sorusunu yöneltti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki gençlere ise "Kocatepe'ye çıkıyor muyuz? 2019'a kadar almadık gönül bırakmamaya var mıyız? Üniversitelerde, liselerde genç kardeşlerimizi kucaklamaya, onların gönüllerini gönüllerimizle birleştirmeye var mıyız?" şeklinde seslendi.