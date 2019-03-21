Halk otobüsü yaya yoluna daldı

İstanbul Beyazıt'ta bir otobüsün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mine S.G.'nin iki ayağının koptuğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazada, 16 araç hasar görürken, otobüsün şoförü gözaltına alındı. Şoför, ilk ifadesinde araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söyledi.

İstanbul Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan halk otobüsü, Beyazıt Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÖĞRETİM ÜYESİNİN AYAKLARI KOPTU

Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mine S.G.'nin iki ayağının koptuğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRÜN İLK İFADESİ

Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Şoförün, ilk ifadesinde araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Hasar gören 16 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.

''OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU''

Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.