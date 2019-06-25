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Fethiye'de denizin rengi değişti

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Tatil cennetlerinden Fethiye'de denizin rendi sarı ve yeşile döndü. Özelikle Çalış mevkiisindeki renk değişimi ile ilgili çalışma başlatıldı.

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Fethiye'de denizin rengi değişti
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşile dönmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı.
 

Özellikle Çalış mevkisi ve kıyı boyunca suyun rengi sarı ve yeşil tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizi görüntüledi.

Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri sudan numune aldı. Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı, olası bir kirlilik yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı kaydedildi.

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