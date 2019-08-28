Erdoğan ve Putin uçakları inceledi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti.

Erdoğan ve Putin'le Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın tama men faaliyete geçmesiyle 200 milyon yolcuyu ağırlayacaklarını belirterek, "Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı açıklamada "Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak" dedi.

AKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katılan Erdoğan liderliğindeki Türk heyeti, ABD'nin F-35 kararı sonrası Rusya tarafından Türkiye'ye teklif edilen Su-57 uçağını inceledi.

Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.

Erdoğan ve Putin, fuarı gezerken dondurmacının önünde durdu. İki lider dondurma yedi.