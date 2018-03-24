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Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti

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Kanser tedavisi gören oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti

Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti
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Geçtiğimiz sene usta oyuncu Ercüment Balakoğlu’na kanser teşhisi koyulduğunu duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, dün akşam acı haberi Instagram adresinden verdi. Akay, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Onur Akay, ''Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta.” diye yazdı.

ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, sayısız sinema, dizi ve tiyatroda oynadı. Kaynanalar, Çocuklar Duymasın ve Papatyam gibi dizilerdeki oyunculuğun yanı sıra seslendirme yaparak da televizyon dünyasına büyük katkılarda bulunan sanatçı, çok sayıda etkinlikte çocuklar için çalışmalarda bulundu ve 2013'ten sonra İstanbul Temaşa Tiyatrosu kadrosunda yer aldı.

2009-2011 - Papatyam

2009 - Dersimiz: Atatürk

2000 - Renkli-Türkçe (Muhteşem)

1998 - Güneşe Yolculuk

1997 - Mektup (Seslendirme)

1994 - İhanet Çığlıkları

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