En popüler fantastik diziler (Haziran 2018)

Fantastik yapımları sevenler ve yeni yabancı dizi arayanlar için IMDb'nin verilerini göre en popüler 50 fantastik dizi...
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50. Wynonna Earp
7,5
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49. Heroes (II) (2006–2010)
7,6
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48. Legacies (2018– )
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47. Van Helsing (2016– )
6,0
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46. Britannia (2017– )
6,6
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45. The OA (2016– )
7,8
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44. Koruyucular (2017– )
7,5
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43. AlacakaranlIk KusaĞI (1959–1964)
9,0
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42. Steven Universe (2013– )
8,4
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41. Penny Dreadful (2014–2016)
8,2
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40. Ghost Whisperer (2005–2010)
6,4
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39. Esrarengiz Kasaba (2012–2016)
8,9
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38. Lost in Space (1965–1968)
7,3
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37. Star Wars: Klon Savasları (2008–2015)
8,0
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36. Charmed (2018– )
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35. Shingeki no kyojin (2013– )
8,8
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34. Ash vs Evil Dead (2015–2018)
8,5
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33. Star Wars Asiler (2014–2018)
8,0
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32. The Shannara Chronicles (2016– )
7,3
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31. The Leftovers (2014–2017)
8,2
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30. Titans (I) (2018– )
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29. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018)
8,6
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28. Boku no Hero Academia (2016– )
8,4
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27. Preacher (2016– )
8,1
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26. The Gifted (2017– )
7,7
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25. Vampir Avcısı Buffy (1996–2003)
8,2
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24. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008)
9,2
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23. Reign (2013–2017)
7,5
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22. Demir Yumruk (2017– )
6,7
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21. The Magicians (2015– )
7,5
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20. The Good Place (2016– )
8,1
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19. American Gods (2017– )
8,1
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18. Happy! (2017– )
8,4
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17. Grimm (2011–2017)
7,8
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16. True Blood (2008–2014)
7,9
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15. Good Witch (2015– )
7,3
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14. Siren (I) (2018– )
7,2
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13. Charmed (1998–2006)
7,1
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12. Genç Kurt (2011–2017)
7,7
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11. Shadowhunters: The Mortal Instruments (2016– )
6,5
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10. Lost (2004–2010)
8,4
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9. Trollhunters (2016–2018)
8,4
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8. Vampir Günlukleri (2009–2017)
7,8
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7. Outlander (2014– )
8,5
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6. Bir Varmış Bir Yokmuş (2011–2018)
7,8
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5. The Originals (2013– )
8,3
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4. Tuhaf Seyler (2016– )
8,9
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3. Doğaüstü (2005– )
8,5
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2. Lucifer (2015– )
8,2
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1. Taht Oyunları (2011– )
9,5