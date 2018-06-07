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En popüler fantastik diziler (Haziran 2018)

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En popüler fantastik diziler (Haziran 2018)
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Fantastik yapımları sevenler ve yeni yabancı dizi arayanlar için IMDb'nin verilerini göre en popüler 50 fantastik dizi...


  • 50. Wynonna Earp
    7,5

  • 49. Heroes (II) (2006–2010)
    7,6

  • 48. Legacies (2018– )
     

  • 47. Van Helsing (2016– )
    6,0

  • 46. Britannia (2017– )
    6,6

  • 45. The OA (2016– )
    7,8

  • 44. Koruyucular (2017– )
    7,5

  • 43. AlacakaranlIk KusaĞI (1959–1964)
    9,0

  • 42. Steven Universe (2013– )
    8,4

  • 41. Penny Dreadful (2014–2016)
    8,2

  • 40. Ghost Whisperer (2005–2010)
    6,4

  • 39. Esrarengiz Kasaba (2012–2016)
    8,9

  • 38. Lost in Space (1965–1968)
    7,3

  • 37. Star Wars: Klon Savasları (2008–2015)
    8,0

  • 36. Charmed (2018– )

  • 35. Shingeki no kyojin (2013– )
    8,8

  • 34. Ash vs Evil Dead (2015–2018)
    8,5

  • 33. Star Wars Asiler (2014–2018)
    8,0

  • 32. The Shannara Chronicles (2016– )
    7,3

  • 31. The Leftovers (2014–2017)
    8,2

  • 30. Titans (I) (2018– )
     

  • 29. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018)
    8,6

  • 28. Boku no Hero Academia (2016– )
    8,4

  • 27. Preacher (2016– )
    8,1

  • 26. The Gifted (2017– )
    7,7

  • 25. Vampir Avcısı Buffy (1996–2003)
    8,2

  • 24. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008)
    9,2

  • 23. Reign (2013–2017)
    7,5

  • 22. Demir Yumruk (2017– )
    6,7

  • 21. The Magicians (2015– )
    7,5

  • 20. The Good Place (2016– )
    8,1

  • 19. American Gods (2017– )
    8,1

  • 18. Happy! (2017– )
    8,4

  • 17. Grimm (2011–2017)
    7,8

  • 16. True Blood (2008–2014)
    7,9

  • 15. Good Witch (2015– )
    7,3

  • 14. Siren (I) (2018– )
    7,2 
     

  • 13. Charmed (1998–2006)
    7,1

  • 12. Genç Kurt (2011–2017)
    7,7

  • 11. Shadowhunters: The Mortal Instruments (2016– )
    6,5

  • 10. Lost (2004–2010)
    8,4

  • 9. Trollhunters (2016–2018)
    8,4

  • 8. Vampir Günlukleri (2009–2017)
    7,8

  • 7. Outlander (2014– )
    8,5

  • 6. Bir Varmış Bir Yokmuş (2011–2018)
    7,8

  • 5. The Originals (2013– )
    8,3

  • 4. Tuhaf Seyler (2016– )
    8,9

  • 3. Doğaüstü (2005– )
    8,5

  • 2. Lucifer (2015– )
    8,2

  • 1. Taht Oyunları (2011– )
    9,5

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