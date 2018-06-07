En popüler fantastik diziler (Haziran 2018)

Fantastik yapımları sevenler ve yeni yabancı dizi arayanlar için IMDb'nin verilerini göre en popüler 50 fantastik dizi...



50. Wynonna Earp

7,5

49. Heroes (II) (2006–2010)

7,6

48. Legacies (2018– )



47. Van Helsing (2016– )

6,0

46. Britannia (2017– )

6,6

45. The OA (2016– )

7,8

44. Koruyucular (2017– )

7,5

43. AlacakaranlIk KusaĞI (1959–1964)

9,0

42. Steven Universe (2013– )

8,4

41. Penny Dreadful (2014–2016)

8,2

40. Ghost Whisperer (2005–2010)

6,4

39. Esrarengiz Kasaba (2012–2016)

8,9

38. Lost in Space (1965–1968)

7,3

37. Star Wars: Klon Savasları (2008–2015)

8,0

36. Charmed (2018– )

35. Shingeki no kyojin (2013– )

8,8

34. Ash vs Evil Dead (2015–2018)

8,5

33. Star Wars Asiler (2014–2018)

8,0

32. The Shannara Chronicles (2016– )

7,3

31. The Leftovers (2014–2017)

8,2

30. Titans (I) (2018– )



29. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018)

8,6

28. Boku no Hero Academia (2016– )

8,4

27. Preacher (2016– )

8,1

26. The Gifted (2017– )

7,7

25. Vampir Avcısı Buffy (1996–2003)

8,2

24. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008)

9,2

23. Reign (2013–2017)

7,5

22. Demir Yumruk (2017– )

6,7

21. The Magicians (2015– )

7,5

20. The Good Place (2016– )

8,1

19. American Gods (2017– )

8,1

18. Happy! (2017– )

8,4

17. Grimm (2011–2017)

7,8

16. True Blood (2008–2014)

7,9

15. Good Witch (2015– )

7,3

14. Siren (I) (2018– )

7,2



13. Charmed (1998–2006)

7,1

12. Genç Kurt (2011–2017)

7,7

11. Shadowhunters: The Mortal Instruments (2016– )

6,5

10. Lost (2004–2010)

8,4

9. Trollhunters (2016–2018)

8,4

8. Vampir Günlukleri (2009–2017)

7,8

7. Outlander (2014– )

8,5

6. Bir Varmış Bir Yokmuş (2011–2018)

7,8

5. The Originals (2013– )

8,3

4. Tuhaf Seyler (2016– )

8,9

3. Doğaüstü (2005– )

8,5

2. Lucifer (2015– )

8,2

1. Taht Oyunları (2011– )

9,5