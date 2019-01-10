banner255
Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi
Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi
18 0
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
13 0
 
Mitolojik Efsaneler - 2
Mitolojik Efsaneler - 2
51 0
Çiçek Seçme Rehberi
Çiçek Seçme Rehberi
22 0
Dumura uğratacak 20 eski haber
Dumura uğratacak 20 eski haber
202 0
Her Diliminde Bin Şifa
Her Diliminde Bin Şifa
40 0
Mitolojik Efsaneler - 1
Mitolojik Efsaneler - 1
37 0
banner82

Emre Belözoğlu'na FETÖ soruşturması

banner27

banner210
Emre Belözoğlu'na FETÖ soruşturması
banner215

FETÖ'nün futbol yapılanması davası kapsamında Emre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturması yürütülüyor. Alper Potuk, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında takipsizlik kararı verildi.

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı. 

Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.