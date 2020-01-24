Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum" açıklamasında bulundu

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

KANDİLLİ: 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

SOYLU: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının fazla olmamasını diliyoruz. Şu ana kadar toplam sayının Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olduğunu ifade ediyorum. Vatandaşlarımızdan tek bir arzumuz var. O da cep telefonlarını çok meşgul etmemeleri, mümkünse internet hatlarını kullanmaları" açıklamasında bulundu.

Sanayi Bakanı Varank yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanımızla konuştum, bizim şu anda birşey söylememiz doğru olma. AFAD Başkanı tüm ekipleri görevlendirdi. İnşallah can kaybı olmaz" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir deprem olduğunu öğrendik. İlk aldığımız bilgiler can kaybı olmadığını işaret ediyor. Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar. İl merkezi ve askeri tesislerde olumsuz bir haber yok" açıklamasında bulundu.

BAKANLAR SOYLU VE KURUM ELAZIĞ'A GİDİYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da incelemelerde bulunacak.

NTV canlı yayınına katılan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.



Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.



Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.