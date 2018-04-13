Doğan Grubu bir şirketini daha satışa çıkarıyor

Doğan Holding, tüm medya varlıklarından sonra kitap, CD ve perkakende satış zincir mağazası D&R'ın satışı için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. (Alıcı Sabah-atv grubu)

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet, CNN Türk, Posta, Fanatik, D-Smart, DHA ve Kanal D gibi markalarını Demirören Grubu'na satan Doğan Grubu bir iştirakini daha satmak üzere ön protokol yaptığını duyurdu.

Doğan Holding'in KAP açıklamamsında D&R mağazalarının 440 milyon liraya Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye (Sabah, atv ve aHaber'i de bünyesinde bulunduran medya grubu) şirketiyle ön protokol imzalandığı açıklandı...

TveK Kitap Kırtasiye, Turkuvaz Medya Grubu’nun perakende kuruluşu olarak, Haziran 2017’de kuruldu. 67 ilde 132 mağazayla hizmet veren TveK Kitap Kırtasiye; kitaptan kırtasiyeye, teknolojiden oyuncağa geniş ürün yelpazesine sahip.

Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır.



Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

Doğan ailesine ait medya markaları Demirören Grubu'na (Milliyet-Vatan) geçti