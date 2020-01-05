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Diyarbakır’da tarihi hançer ele geçirildi

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Diyarbakır'da hicri takkvime göre 1312 yılına ait olduğu saptanan hançerin üzerinde, Osmanlıca “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazdığı belirlendi

Diyarbakır’da tarihi hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda hicri takvime göre 1312 yılına ait olduğu düşünülen ve üzerinde, “Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme” yazısı bulunan hançer ile kını ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında 1 Ocak Çarşamba günü Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir aracın yol kontrol noktasına yaklaştığı esnada araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahse konu aracın dış kontrolünde aracın sol arka camından bakıldığında dışarıdan gözükebilecek şekilde bulunan sürücü koltuğunun arka cep kısmına sokulmuş, sadece kabza kısmı gözüken metal bir cismin görülmesi üzerine araç sürücüsü M.Ş. isimli şahıs araçtan indirilmiştir. Şahsın aracında yapılan kontrolde sürücü koltuğunun arka cep kısmına gizlenmiş üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu hançer ve kını ele geçirilmiştir. Ele geçirilen hançer ve kını Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne götürülmüş, bilirkişi personel tarafından yapılan incelemede tarihi eserlerin 1312 yılına ait olduğu, hançerin 54 santimetre uzunluğunda ve üzerinde Osmanlıca ‘Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme’ yazısının olduğu tespit edilmiştir.” 

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