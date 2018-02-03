CHP'de Genel Başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce, 447 oyda kaldı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda birinci gün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı. Bu sonuçla Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

KILIÇDAROĞLU'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Yeniden Genel Başkanlığı'na seçilen Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşmasından satır başları:

"Üstlendiğim sıradan bir görev değildir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını hukunu savunacağıma sizlere söz veriyorum. Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep bilrikte mücadele edeceğiz. Önümüzdeki süreçte zor koşullarda mücadele vereceğiz. Demokrasiyi yüceltmek zorundayız, bu bizim temel görevimizdir. Türkiye tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. 15 yılda Türkiye'yi kimler beka sorunuyla karşı karşıya getirdi? Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Afrin'de hayatını kaybeden kahraman askerlerimize şükran borçluyuz, onlar bizim onurumuz, gururumuz."

GÜN BOYU YAŞANANLAR

Kurultayın açılışında Divan Başkanı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi.

MÜKERRER İMZA KRİZİ

Muharrem İnce 165 delegenin imzasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte genel başkan adayı oldu.

Ancak son dakikada mükerrer imza iddiası gündeme geldi. 48 delegenin iki adaya da imza attığı iddiası Başkanlık Divanı tarafından incelendi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun 48 imzanın Muharrem İnce’ye yazılmasını istediğini söyledi.

BAŞKANLIK DİVANI: KILIÇDAROĞLU VE İNCE ADAYDIR

İddialarla ilgili inceleme sonrası açıklama yapan Divan Başkanı Büyükerşen, "2 imza sahibi imzasını çekti, 163 imzaya indi. Başvuruların 48'i mükerrer çıktı. Geriye kalanın 115 olması nedeniye adaylık için gerekli olan 127 oy bulamamıştır. Buna karşılık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi vardır. 48 delegenin her iki adaya imza verdiği bilgisi paylaşılmıştır. Kılıçdaroğlu, 48 imzanın Muharrem İnce'nin listesinde sayılması istediğini söyledi. Böylece her iki aday da yarışa aday olarak katılmaktadır" dedi.

İNCE: DELEGENİN TAKDİRİYLE ADAY OLURUM

Muharrem İnce ise Büyükerşen'in açıklamasının hemen ardından kürsüden yaptığı açıklamada "Ben lütüfla aday olmam. Delegenin takdiriyle aday olurum. Özgür iradeleriyle aday olmak istiyorum" diye konuştu.

İnce basın mensuplarına yeni bir açıklama daha yaptı. İnce, "Tüzük çok net. Mükerrer olursa eğer mükerrer olan kurultay delegeleri divana çağrılır seç tercihini yap denilir. 49 mükerrer asla yok çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Divan başkanı delegeyi divana çağırır. Böyle bir işlem yapılmadan genel başkan iki satır yazı yazmış 49 delegeyi Muharrem İnce'ye yazın. Benim böyle bir isteğim yoktur. Yüreğine güvenen divan delegeleri toplar sorar. Bu suni bir krizdir. 166 imzayı teslim ettim, mükerrer yok. Lütuf kabul etmiyorum, adalet istiyorum. Adil özgür bir yarış istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1'nolu sandıkta oyunu kullandı.

YAN YANA OTURDULAR



Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yan yana oturması dikkat çekti.



"Adalet ve Cesaret " temalı kurultaya AK Parti, temsilci göndermeme kararı aldı.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Kurultayın ikinci gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

'EY KILIÇDAROĞLU' KLİBİ GÖSTERİLDİ



Öte yandan sahnenin arkasında yer alan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ey Kılıçdaroğlu" ve "Dinle dinle" sözlerinin yer aldığı kısa klip sık sık gösterildi. Bu sırada partililerin yuhaladığı duyuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı adalet yürüşünün yer aldığı görüntülerden oluşan 'Adalet' filmi gösterildi.

Kurultayın gerçekleştirildiği salona, Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.

Partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtılan solonda, "Emanetimiz Cumhuriyet, gücümüz halk", "Yine, yeniden Cumhuriyet", "Tutuklu gazetecilere özgürlük", "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" afişleri asıldı.



Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrildi.



Salonda, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için başlatılan "özgürlük kampanyası" kapsamında imza toplandı.

PM'YE YOĞUN İLGİ



Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin büyük bir kısmının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.



Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor.



Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

SEKİZ YILDIR PARTİNİN LİDERİ



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti.