Çavuşoğlu: Fransa kendi karanlık tarihine baksın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın" dedi.

Çavuşoğlu, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katıldı.



Bakan Çavuşoğlu konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullandı.



Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmışlar, hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolasıyla Türkiye tarafından veya başka ülke tarafından eleştiri geldiği zamanda şok olacak." dedi.



"Uluslararası hukuk konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz." diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da delil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? BM'nin karanını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan sistemden bahsediyorsunuz. BM'nin bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor, mahkeme kararı açıkça söylemiştir. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz."



"HANGİ KIT BİLGİYLE KARAR VERİYORSUNUZ"



Görüşün başka, karar vermenin başka şeyler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var."



Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız." diye konuştu.



"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DIŞINDA HİÇBİR ÇÖZÜM ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRMEZ"



Çavuşoğlu, alt toplantıların verimli geçmesini temenni ederek, programın küresel dünyanın dönüşüm yaşadığı bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.



Çavuşoğlu, "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devleti çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış huzur getirmez. O yüzden bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in, bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekiyor ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.



"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ DOĞU AKDENİZ'DEDİR"



Yunan parlamenterin, Kıbrıs konusundaki garantör ülkelere ilişkin, "Kıbrıs AB ülkesidir ve garantörlük modern dünyanın çerçevesi içinde değildir." değerlendirmesi üzerine Çavuşoğlu, bu tespite katılmadığını söyledi.



"Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir ve gerginlik alanıdır. Maalesef Doğu Akdeniz'i bir barış alanına dönüştüremedik, Kıbrıs sorunun çözümü dahil. Bugün bütün güçlü ülkeler oradadır. Amerika ve Rusya oradadır." diyen Çavuşoğlu, Suriye sorununa bakıldığında o bölgedeki sorunların boyutunun giderek arttığına işaret etti.



Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Tam bu dönemde de Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs için ve Kıbrıslı Türkler için çok önemlidir. İkinci bir konu bugün tüm çabalarımıza rağmen tüm iyi niyetli çağrılarımıza rağmen Türk tarafından haklarını garanti altına almadan, (Böyle bir hakkın olduğunu Yunanistan da Rum kesimi de kabul ediyor.) Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon çalışmalarını, aktivitelerine başlatması, tam da garantör olarak Türkiye'nin garantörlüğüne her zamankinden çok daha fazla önemli olduğunu hatırlatıyor. Bir taraftan tek taraflı bazı ülkelerle faaliyet göstermeye çalışacaksın, 'Türk tarafının hakkı var' diyeceksin, diğer yandan bunu görmezden geleceksin. O zaman Kıbrıs Türk halkının halklarını kim savunacak? Garantör olarak ben savunacağım. Bu benim en doğal hakkımdır ve Kıbrıs Türk halkı da garantörlüğün her zamankinden daha hassas olduğunu söylüyor. Bunu Yunanistan olarak siz tabi arzu etmezsiniz. Buna siz karar veremezsiniz, buna Kıbrıs Türk halkı karar verir ve Türkiye olarak biz karar veririz. Ama siyasi kalıcı bir çözümle biz garantörlük ve güvenlik konusunda da birlikte neler yapabileceğimizi daha önce de gösterdik. Garantörlük ve güvenlik bugün Kıbrıs'ta her zamankinden daha önemlidir. Bunu 'çağdışı veya zamanı geçmiştir' gibi söylemlerle hafifletemezsiniz, hafife alamazsınız."