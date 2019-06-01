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Birlikte yaşadığı kadını boğup polise teslim oldu

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Kütahya'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etti

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Birlikte yaşadığı kadını boğup polise teslim oldu
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Kütahya'da Termal otelde masörlük yapan Zeki K. (49), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne giderek, önceki gün tartıştığı Fatma Yılmaz'ı (45) birlikte yaşadıkları Maltepe Mahallesi'ndeki evde boğarak öldürdüğünü söyledi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Zeki K. ve Yılmaz'ın başkalarıyla evliliklerinin sürdüğü, Yılmaz'ın boşanma sürecinde olduğu belirtildi.
Katil zanlısının bazen kendi evinde bazen de Yılmaz'la oturdukları evde kaldığı, ilk ifadesinde cinayeti Yılmaz'ı kendisini, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği için işlediğini söylediği öğrenildi.

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