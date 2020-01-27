Bir umut aranıyor

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ölü sayısı 39'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 1607. Şimdiye kadar 45 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 1607.

Elazığ merkezli geçtiğimiz Cuma gecesi meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde ölü sayısı 39’a yükseldi. 1607 kişinin yaralandığı deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şimdiye kadar 45 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

İlk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastanelerimize başvuran kişi sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmiştir.

594 kişi yaralı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13” dedi.

Deprem sonrasında tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. TC Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekipler sevk edildi.