Bayramda 6 milyar TL’lik tatil yapılacak

Türkiye’de bayram tatilinde 6 milyar TL'nin üzerinde yani yaklaşık 1 milyar dolar ekonomik hareket bekleniyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, " Bugünden (dünden) itibaren ciddi bir seyahat hareketi başladı. Bayram tatilinde 6 milyar TL'nin üzerinde yani yaklaşık 1 milyar dolar ekonomik hareket bekleniyor. Kişi sayısı olarak bakıldığında akraba ziyaretleri de dahil 7-8 milyon kişi seyahat edecek." dedi.

Bağlıkaya, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sektörünün çok iyi gittiğini belirterek, yabancı turist açısından verimli bir sezona başlandığını, tahmin edildiği gibi bu yılın rekorla bitirileceğini kaydetti. İç turizm hareketinin bayram vesilesiyle ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Okul tatilleri, bayramlar da dikkate alındığında iç turizmde ciddi bir artış bekliyoruz. Turizmciler nisan ayının ortasından bu yana hazırlıklarını tamamladı ve müşterilerini bekliyor. Ülkemizde bayram tatili seyahatlerinde eş, dost, akraba ziyaretleri de önem kazanıyor. Ülkemizin önemli bir kısmı seyahat edecek gibi gözüküyor. Uçak, tren ve otobüs dolulukları ve özele araç trafiğinden de bunu gözlemlemek mümkün. Bayram tatilinin ekonomisi olarak bakıldığında 6 milyar TL’nin üzerinde, yani yaklaşık 1 milyar dolar, ekonomik hareket bekleniyor. Kişi sayısı olarak bakıldığında akraba ziyaretleri de dahil 7-8 milyon kişi seyahat edecek.”

Bağlıkaya, deniz, kum, güneş tatiline gidenler Antalya, Bodrum, Marmaris, Side, Çeşme bölgesini tercih ettiğini, bunun dışında kültür turlarının da yoğun ilgi gördüğünü Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya turlarına ciddi ilginin bulunduğunu aktararak, bu bölgelerde de otel doluluklarının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Yurt dışı turlarda yakın destinasyonların daha çok tercih edildiğini belirten Bağlıkaya, “Dövizle ilgili algı atlatılmış olarak gözüküyor. Bu bayramda yurt dışı tur satışlarında artış oldu. Paris, Prag, Budapeşte ve Balkan turları ilgi görüyor. İç turlarda geçen senenin çok daha üzerinde bir hareket var.” dedi.

Geçen sene 29 milyar TL’nin üzerinde turizm geliri elde edildiğini. bu sene 35 milyar TL hedefi konulduğunu anımsatan Bağlıkaya, “Bu hedefe ulaşmak için herkes elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Otel dolulukları ve tur satışlarının görüntüsü bu rakamın yakalanacağı yönünde. Şu ana kadarki artışlar bu rakamları yakalayacağımızı gösteriyor.” dedi.