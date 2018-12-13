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Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis`te bakanlık bütçesinin görüşmelerinde yaptığı açıklamada son iki yılda karadan ve havadan yapılan taramalar sonucunda yaklaşık değeri 100 milyar dolara ulaşan doğal kaynakların keşfedildiğini söyledi.

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Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk
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Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesinin görüşmelerinde bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çok önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa ulaşabilmesi için denizde ve karada  doğal gaz ve petrol aramalarını artırması gerektirdiğini vurgulayan Dönmez konuşmasında şunları söyledi: "Bu kapsamda Barbaros  Hayrettin Paşa'yla yaptığımız sismik çalışmaları kesintisiz devam ettiriyoruz.  Özellikle şu anda Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında bu aramalarına devam ediyor ama  arama yetmiyor, bunu çıkartmak lazım, dolayısıyla sondaj yapmak gerekiyor ve  sondaj gemimiz Fatih'i de aldık. Yaklaşık bir buçuk ay önce de ilk sondajı  Antalya açıklarında başlattık. İnşallah orada üç dört ay içerisinde netice almayı  planlıyoruz. Şimdi ikinci bir gemimiz daha geliyor Fatih gemisine, o da yola  çıktı. Ocak sonu itibarıyla Akdeniz sularına girmiş olacak. İkinci gemimizin  adını ben şimdi açıklamayayım. Fatih ve diğer gemimizde Akdeniz ve Karadeniz'de  bu hidrokarbon aramalarına devam edeceğiz. Adeta Akdeniz kazan, biz kepçe  arıyoruz karış karış. Dua edin, bulalım."

  

Milletvekillerinin konuşmalarında sık sık bor konusuna değindiğini  hatırlatan Dönmez, Türkiye'nin dünyadaki bilinen bor rezervlerinin yaklaşık yüzde  66'sına sahip olduğunu, pazar payının yüzde 57 olduğunu ve rezerv kadar pazar  hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

2 YIL İÇİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sondajlarıyla ilgili bilgi  veren Dönmez, şunları kaydetti:


"2000'li yılların başında yılda sadece 30 bin metre sondaj yapabilen  MTA, bugün itibarıyla 1,5 milyon metreyi aştı, tarihi bir rekordur, geçtiğimiz  yıl 1 milyondu. Denizde nereyi arıyorsak karada da arayacağız, havadan da  aramalarımızı başlattık. İki tane uçağımız, şu anda Türkiye'de aşağı yukarı yüzde  80 uçuşunu yaptı. Havadan jeofizik görüntüleme yapıyoruz yerin altındaki  varlıkların keşfi açısından. Burada da yaptığımız değerlendirmeler var. Bunu ben  daha sonra paylaşacağım. Bulduğumuz önemli keşifler var. Bulduğumuz keşiflerin  yaklaşık toplam tutarı 100 milyar dolar sırf son iki yılda bu arama  çalışmalarından elde ettiğimiz keşifler sonrası."

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