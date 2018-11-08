Bakan Albayrak açıkladı! 2 ayda püskürttük...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik saldırılara ilişkin, "Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük" dedi. Bakan Albayrak, yıl sonunda cari dengenin çok daha büyük bir sürprize gebe olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. Türkiye bugün Ağustos ve Eylül ayından çok ama çok daha güçlü bir durumda, yeterli değil daha da ileriye gideceğiz." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"2 AYLIK SÜREÇ ÜLKEMİZE BÜYÜK TECRÜBE KAZANDIRDI"

"2023'e doğru hızla ilerlerken en önemli eşik 24 Haziran seçimleri oldu, Milletimiz bu iktidara 5 yıllık yetki verdi. Türkiye yapısal dönüşümlerini hayata geçirecek. Aldığımız tedbirlerle çok ciddi bir refleks gösterdik. 2 aylık süreç ülkemize büyük tecrübe kazandırdı."

"BÜYÜK OPERASYONU 2 AYDA PÜSKÜRTTÜK"

"Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. Toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programını açıkladık. Türkiye bugün ağustos ve eylül ayından çok ama çok daha güçlü bir durumda, yeterli değil daha da ileriye gideceğiz. Fiyatlama davranışlarına pozitif şekilde yansımaya başladı. Fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı."

"PETROL FİYATLARINDA POZİTİF GELİŞMELER OLACAK"

"Enflasyonla mücadeleye destek amacıyla, devlet olarak biz de bir dizi KDV ve ÖTV adımları attık. Kolay olanı herkes yapar, makbul olan ise zor olandır. Türk milleti olarak biz hep zor olanı yaptık. Petrol fiyatlarında da daha pozitif gelişmeler olacak. Enflasyonda inşallah Kasım ayında çok daha güçlü neticeler alacağız."

"YIL SONUNDA CARİ DENGE BÜYÜK SÜRPRİZE GEBE"

"Rakamlar bu istikamette giderse yıl sonu cari denge çok daha büyük sürprize gebe, daha fazla detay vermeyeyim. Kimsenin piyasadaki bu pozitif havayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Mevduat faizi de, kredi faizi de düşüyor. Makas açık ama daralacak."

"EURO TAHVİL İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Dün, Hazine ve Finans programı çerçevesinde, yoğun talebin olduğu bir piyasada 1,5 milyar euronun üzerinde, euro tahvil ihracını gerçekleştirdik. Talebin 3 katından fazla gelen bir ihaleyle, çok başarılı bir hazine likidite sürecini ortaya koyduk."