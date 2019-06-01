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Babasını öldürdü

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Adana'da babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç tutuklandı

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Babasını öldürdü
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Adana'da merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak’ta 27 Mayıs’ta, çıkan tartışmada oğlu O.Ö. (17) tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39) tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. 
Gözaltına alınan O.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
O.Ö.’nün, olay günü annesini darbettiği için babası İbrahim Ö. ile tartıştığını, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaraladığını amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

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