 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
12 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
8 0
 
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
24 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
138 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
53 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
52 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
banner82

Ankara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni parti

banner27

Ali Babacan’ın istifasından sonra yeni parti için düğmeye basıldı. Liberal, sosyal demokrat, muhafazakar ve milliyetçi tabana oturtulması planlanan parti, Özal’ın ANAP’ının kulvarına yerleşmeyi hedefliyor. Partiye ‘Küskünler partisi’ görüntüsü verilmeyecek

banner315
Ankara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni parti
banner267

AKP'nin kurucularından Ali Babacan'ın partisinden istifası ile birlikte, yeni parti için de düğmeye basıldı, Ankara kulisleri hareketlendi.

Babacan'ın partisi hedef olarak ‘'Nasıl bir parti olmalıyız ?'' sorusundan çok “Nasıl bir parti olmamalıyız?'' sorusunun cevabını ortaya koyacak.

Daha önce CHP, DSP ya da DYP içinden çıkan partiler gibi kısa ömürlü olmamak için, Ekim ayına kadar saha ve taban çalışmaları yapılacak.

Son dakika.. Ankara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni parti

TURGUT ÖZAL MODELİ

Yeni partinin her kesim kucaklaması ve vitrinde yeni yüzlere yer vermesi hedefleniyor.

Partide, 1983'de Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi gibi 4 eğilimin de temsil edilmesi öngörülüyor. Parti, liberal, sosyal demokrat, muhafazakar ve milliyetçi tabana oturacak. Bakan ya da yöneticiliği döneminde eksi puanı olan AKP'li isimler ise yeni kurulacak partiye alınmayacak. AKP'den kopanların bir araya geldiği ‘'Küskünler Partisi'' gibi bir görüntü de verilmeyecek.

Babacan'ın kuracağı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği partinin ana hedefinin TBMM'de grup kurmak olmadığı bu nedenle AKP içinden milletvekili transferi yapmak için bir uğraşı içine girilmeyeceği bildirildi.

Ancak AKP'den hoşnut olmayan milletvekillerine de kapı açık tutulacak.

20 kişiye ulaşıldığı takdirde TBMM'de grup oluşturulacak.

AKP yöneticileri, 20 milletvekilinin yeni partiye geçeceğine ihtimal vermese de, iç tüzük değişikliği ile TBMM'de grup kurma sayısını 20'den 30'a çıkarmak için hazırlık yürütüyor. Halen TBMM Başkanı hariç AKP ve MHP'nin 339 oyu, muhalefetin ise 249 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: Sözcü 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.