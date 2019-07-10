Ankara bunu konuşuyor! 4 tabanlı yeni parti

Ali Babacan’ın istifasından sonra yeni parti için düğmeye basıldı. Liberal, sosyal demokrat, muhafazakar ve milliyetçi tabana oturtulması planlanan parti, Özal’ın ANAP’ının kulvarına yerleşmeyi hedefliyor. Partiye ‘Küskünler partisi’ görüntüsü verilmeyecek

AKP'nin kurucularından Ali Babacan'ın partisinden istifası ile birlikte, yeni parti için de düğmeye basıldı, Ankara kulisleri hareketlendi.

Babacan'ın partisi hedef olarak ‘'Nasıl bir parti olmalıyız ?'' sorusundan çok “Nasıl bir parti olmamalıyız?'' sorusunun cevabını ortaya koyacak.

Daha önce CHP, DSP ya da DYP içinden çıkan partiler gibi kısa ömürlü olmamak için, Ekim ayına kadar saha ve taban çalışmaları yapılacak.

TURGUT ÖZAL MODELİ

Yeni partinin her kesim kucaklaması ve vitrinde yeni yüzlere yer vermesi hedefleniyor.

Partide, 1983'de Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi gibi 4 eğilimin de temsil edilmesi öngörülüyor. Parti, liberal, sosyal demokrat, muhafazakar ve milliyetçi tabana oturacak. Bakan ya da yöneticiliği döneminde eksi puanı olan AKP'li isimler ise yeni kurulacak partiye alınmayacak. AKP'den kopanların bir araya geldiği ‘'Küskünler Partisi'' gibi bir görüntü de verilmeyecek.

Babacan'ın kuracağı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği partinin ana hedefinin TBMM'de grup kurmak olmadığı bu nedenle AKP içinden milletvekili transferi yapmak için bir uğraşı içine girilmeyeceği bildirildi.

Ancak AKP'den hoşnut olmayan milletvekillerine de kapı açık tutulacak.

20 kişiye ulaşıldığı takdirde TBMM'de grup oluşturulacak.

AKP yöneticileri, 20 milletvekilinin yeni partiye geçeceğine ihtimal vermese de, iç tüzük değişikliği ile TBMM'de grup kurma sayısını 20'den 30'a çıkarmak için hazırlık yürütüyor. Halen TBMM Başkanı hariç AKP ve MHP'nin 339 oyu, muhalefetin ise 249 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: Sözcü