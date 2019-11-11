Anıtkabir'de insan seli

Atatürk'ün 81’inci ölüm yıldönümünde yüzbinler Anıtkabir’e sığmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen yüz binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, buraya karanfil bırakarak dua etti.

Anıtkabir'i ziyaret eden 7'den 70'e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.



09.05'te hayat durdu



Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu.

Atatürk, ebediyete intikalinin 81’inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 81 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

Öte yandan Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Ata'sını anmak isteyen binlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe'ye koştu.

İstanbul’un dört bir yanından binlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı’na gelmeye başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde anmak isteyen İstanbullular son yılların rekor katılımını gerçekleştirdi. Beşiktaş-Dolmabahçe arasında yaşanan yoğunluktan dolayı, trafik durma noktasına geldi.

Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün son nefesini verdiği odada saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Buradaki törende saygı duruşu sırasında Ata’nın son nefesini verdiği yatağı başında nöbet tutan polis saat 09.05’te gözyaşlarını tutamadı. Polisin gözyaşlarını bir arkadaşı sildi.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odada Atatürk'ün yatağı Türk bayrağı ile örtülmüş olarak ve saraydaki saatler de Atatürk'ün ölüm anında sonsuza kadar durdurulmuş durumda. Buradaki koridorun sonunda ayrıca Atatürk'ün kullandığı banyo ve içerisinde ilaçlarının olduğu dolap var.

Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etmek isteyenler izdihama yol açtı

81 yıl sonra Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09.05… Ulu Önder Atatürk’ün son nefesini verdiği odada polis memurunun gözlerinden Ata’sı için gözyaşları süzüldü.

Atatürk’ün hayatının son anlarını geçirdiği odayı görmek isteyen onu anmak isteyen İstanbullular, duygu dolu anlar yaşadı.



