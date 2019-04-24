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Anıtkabir cıvıl cıvıldı

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Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan gününde, Anıtkabir'de cıvıl cıvıl bir gün yaşandı

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Anıtkabir cıvıl cıvıldı
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TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda, Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, Anıtkabir'de cıvıl cıvıl bir gün yaşandı.

Sabah devlet erkanının katıldığı törenlerin ardından Anıtkabir, ziyarete açıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Anıtkabir’de yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi’ni gezdi.

23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtlerle Anıtkabir’e gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Aileler, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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