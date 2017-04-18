Anadolu Ajansı sonucu bir gün önceden bildi!

Devletin resmi yayın organı, 15 Nisan saat 17.34’te referandum tahminini yayımladı. Seçmenin yüzde 51.3’ünün ‘Evet’ diyeceğini öne sürdü. 16 Nisan’da sandıktan da bire bir bu sonuç çıktı...

Anadolu Ajansı'nın (AA) hem abonelerine hem de internet sitesine eş zamanlı olarak yansıttığı seçim programında, 15 Nisan günü tahmini oy rakamları verdiği anlaşıldı. AA'nın sisteminde gösterdiği tahmini oy rakamlarının ise referandum sonuçlarıyla neredeyse nokta atışı biçimde bire bir örtüşmesi dikkat çekti. Sistemde, referandumda sürpriz yaparak hayır diyen Başkent Ankara'daki evet-hayır oranlarının AA tarafından verilen tahmini rakamda bilindiği anlaşıldı.

AA, 15 Nisan günü, sisteminde tahmini ‘Evet' oylarını yüzde 51.3, ‘Hayır' oylarını ise yüzde 48.7 olarak gösterdi. Ajansın, anketlerde “Evet” oyları önde görülen ve 1 Kasım seçimlerinde AKP ve MHP'ye toplamda yüzde 63 oy çıkan Başkent'te de “Hayır” çıkacağını 1.3 puan farkla bildiği anlaşıldı. AA'nın cumartesi günkü tahmini verilerinde, Ankara'daki “Evet” oyları yüzde 47.53, “Hayır” oyları ise 52,47 gösterildi. Referandum sonucunda ise Ankara genelinde evet oyları 48.85, hayır oyları 51.15 oldu.

RAKAMLARIN KARŞILAŞTIRMASI

İşte resmi sonuçlar ile AA'nın referandumdan bir gün önce seçim sisteminde verdiği tahmini rakamlar: Henüz kesinleşmeyen resmi rakamlara göre, ‘Evet' oyları toplamı 24 milyon 763 bin 516, ‘Hayır' oyları 23 milyon 511 bin 155 oldu. ‘Evet' oylarının ‘Hayır' oylarına oranı ise yüzde 51.35-48.65 şeklinde gerçekleşti. Başkent'te ise ülke genelinin tam tersi olarak ‘Evet' oyları 48.85, ‘Hayır' oyları da 51.15 olarak belirlendi.

Oy kullanma rakamı bile yakın

AA'nın sisteminde ise referandumdan bir gün önce tahmini olarak verilen rakamlarda ülke genelinde ‘Evet' oyu kullanan kişi sayısı 26 milyon 202 bin 412 kişi, ‘Hayır' kullanan kişi sayısı da 24 milyon 873 bin 779 olarak gösterildi. ‘Evet'in ‘Hayır'a oranı ise yüzde 51.30-48.70 olarak yer aldı. AA'nın cumartesi günkü tahmini verilerinde, Ankara'daki ‘Evet' oyları yüzde 47.53, ‘Hayır' oyları ise 52,47 gösterildi.