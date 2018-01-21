Afrin'e kara harekatı başladı (Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün)

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde kara harekatı başladı. Başbakan Yıldırım, askerin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini belirtti. Ayrıca sınırdaki terör hedefleri topçu atışları ile vuruluyor. TSK'dan yapılan son açıklamada, "153 hedef ateş altına alınmış olup harekat planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde yeni aşamaya geçildi.

Başbakan Binali Yıldırım, askerin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini ve kara harekatının başladığını belirtti.

Sabahın erken saatlerinde Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlamıştı. ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerİde ilerledi.

TOPÇU ATIŞLARI YAPILIYOR

ÖSO'ya bağlı birliklerin, operasyon başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyuldu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

TSK TANKLARI ÖSO GÜÇLERİNE DESTEK VERİYOR

Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin köy ve kasabalalara çekildiği ifade edildi. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVADAN VURUYOR

Türk savaş uçakları da hedefleri vurmaya devam ediyor. Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

TSK'DAN AÇIKLAMA: 153 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

TSK'dan harekata ilişkin yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

"SİVİLLER KALKAN OLMAYA ZORLANIYOR"

Askeri kaynaklar, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdüğünü belirtti. Kaynaklara göre ana hedeflerden biri de DAEŞ'in temizlenmesi. Sivillerin kalkan olmaya zorlandığı da belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye'ye komşu ülkelere bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.



Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.



Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

108 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Sınır birliklerinde yer alan obüsler PYD hedeflerini vurmuş. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen tanklar, güvenlik önlemleri arasında sınırı geçmişti.

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.