Adana'da polis servisine bombalı saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracına bombalı saldırı düzenlendi

Adana Valisi, 1'i polis memuru 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Servis aracının zırlı olmasının büyük bir faciayı engellediği belirtiliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, polis özel harekat zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi.

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda hafif yaralanan 1'i polis 5 kişinin olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"TERÖR BÜRODAN 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerine gelerek incelemede bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti:



"Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok."



Yurdagül, yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığını belirterek, "4 sivil ve 1 polis yaralı olarak değerlendirilmişti ama saldırıdan etkilendiği için hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız daha var." diye konuştu.



Patlayıcıya ilişkin bir soru üzerine Yurdagül, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Olay daha çok yeni." dedi.