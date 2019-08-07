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3 Bin 500 fidan dikerek doğa harikası yarattı

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Eşini kaybettikten sonra memleketinde keşfettiği adaya yerleşip 3 Bin 500 fidan dikerek doğa harikası yaratan Ziya dedenin hikayesi kalbimizi sızlatırken bir yandan da yüzümüzde sıcak bir tebessüm oluşturuyor

3 Bin 500 fidan dikerek doğa harikası yarattı
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1995 yılında bir trafik kazasında eşi Emine Abay'ı kaybetti. Bu olaydan sonra derinden sarsılan ve eşini unutamayan Ziya Dede, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü.

1995 yılında bir trafik kazasında eşi Emine Abay'ı kaybetti. Bu olaydan sonra derinden sarsılan ve eşini unutamayan Ziya Dede, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü.

  

Aynı zamanda çocukları da yanında değildi, çünkü hepsi iş hayatlarından dolayı farklı şehirlerdeydi ve Ziya Dede burada yalnız yaşıyordu.

Aynı zamanda çocukları da yanında değildi, çünkü hepsi iş hayatlarından dolayı farklı şehirlerdeydi ve Ziya Dede burada yalnız yaşıyordu.

Bundan 14 yıl önce memleketine dönen Ziya Dede, Elazığ ile Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan bir adayı keşfetti.

Bundan 14 yıl önce memleketine dönen Ziya Dede, Elazığ ile Tunceli'yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan bir adayı keşfetti.

Ardından kendisine küçük bir tekne aldı ve adaya yerleşti. Adada ne bir elektrik, ne bir su, ne de bir yiyecek vardı. Fakat Ziya Dede, tek başına yaşamını sürdüğü 14 yıl boyunca fidanlar dikti, meyve ve sebzeler yetiştirdi, sulama havuzu yaptı.

Ardından kendisine küçük bir tekne aldı ve adaya yerleşti. Adada ne bir elektrik, ne bir su, ne de bir yiyecek vardı. Fakat Ziya Dede, tek başına yaşamını sürdüğü 14 yıl boyunca fidanlar dikti, meyve ve sebzeler yetiştirdi, sulama havuzu yaptı.

Ve 14 yıl sonunda tam olarak 3 bin 500 fidan dikerek bir doğa harikası yarattı. Eşini unutmak için bununla uğraştığını ve adanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Ziya Dede, ölene kadar burada yaşamak istiyor.

Ve 14 yıl sonunda tam olarak 3 bin 500 fidan dikerek bir doğa harikası yarattı. Eşini unutmak için bununla uğraştığını ve adanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Ziya Dede, ölene kadar burada yaşamak istiyor.

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