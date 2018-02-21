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200 bin liralık soygun

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İstanbul Bağcılar'da bir kuyumcuda gerçekleşen soygunda 200 bin lira değerinde altın çalındı.

200 bin liralık soygun
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kuyumcu, silahlı ve maskeli kişiler tarafından soyuldu. 

Dün akşam maskeli 4 kişi, Göztepe Mahallesi'nde, bir site içerisinde yer alan alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya gitti. Soyguncular, silah zoruyla altınları alarak kaçtı, kaçarken de takip edilmemek için havaya ateş açtı.

İhbar üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapıldı.

Soyguncuları yakalayabilmek için bölgede özel harekat polislerinin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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