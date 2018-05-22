banner107
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
53 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
25 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
40 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
205 0
Az daha yayayı eziliyordu
Az daha yayayı eziliyordu
216 0
65 0
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
138 0
banner82
banner147

151 kişinin hayatını kurtardı

banner27

Ön dikmesi açılmayan uçağı indiren pilot, dev uçağı pistte tutarak kazanın büyümesini engelledi.

151 kişinin hayatını kurtardı
banner137

  

 

 

Onur Air’in bu akşam Saudia Havayolları adına (21 Mayıs) Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağında kalkıştan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hidrolik arızası meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar büyük bir soğukkanlılıkla ön tekerlekleri açılmayan uçağı yedek meydan olan Cidde’ye Uçuş Operasyon Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon çerçevesinde zorunlu iniş prosedürlerini sorunsuz uygulayarak ön iniş takımı kapalı halde indirdi. Kaptan uçağı pist içerisinde tutmayı başararak 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan burnu kanamadan tahliye olmasını sağladı.

Onur Air ve Suudi yetkililer uçaktaki arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırırken yarın Airbus yetkililerinin Cidde’ye gelerek hidrolik kaçağının neren kaynaklandığını detaylı olarak inceleyeceği öğrenildi.

Havada tur attılar

Uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı’yla birlikte güvenli inişi sağlamak için yakıtı bitirmek amacıyla havada üç saate yakın tur atarak ön tekerlekleri manuel olarak açmayı denedi. Sonrasında iniş kararı alan kaptan, ön tekerlekleri açılmadan TC-OCH kuyruk tescilli Airbus 330’u yerel saatle 21.50’de piste indirmeyi başardı.

Uçağı dik açıyla pist içerisinde tutmayı başaran ve pistten çıkmadığı için harici başka hasar oluşmayan uçaktan, yolcular kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede tahliye edildi. Edinilen bilgilere göre uçakta yaralanan olmadı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.