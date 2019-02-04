“Yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin ilk adımı atıldı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan'ın, EMİTT temasları kapsamında Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika’dan fuara katılan ülke temsilcileri ile biraraya geldiği ve sağlık turizminin karşılıklı geliştirilmesine yönelik yeni anlaşmalar imzaladığı bildirilerek, “yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin geliştirilmesi çalışmalarının başlatılması için mutabakata varıldı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, 90’dan fazla ülkeden turizm profesyönelini bir araya getiren EMITT Fuarı’nda “yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin geliştirilmesine yönelik ilk adımı attı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Başkan Ahmet Savaşan’ın EMİTT temasları kapsamında Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika’dan fuara katılan ülke temsilcileri ile biraraya geldiği ve sağlık turizminin karşılıklı geliştirilmesine yönelik yeni anlaşmalar imzaladığı bildirildi.

Projenin geliştirilmesi için mutabakat sağlandı...

Açıklamada ayrıca Dünya Yaşlanma Konseyi Kurucu Başkanı Dr. Kemal Aydın ile de görüşen Savaşan’ın“yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin geliştirilmesi çalışmalarının başlatılması için mutabakata vardıklarına yer verildi.

Yasal ve alt yapı çalışmaları yapılmalı...

2002’de gelişmekte olan ülkelerde 60 yaş ve üstü yaklaşık 400 milyon insan yaşadığını ve 2025 yılında bu sayının 840 milyona çıkacağının hesaplandığını belirten Savaşan, yaşlı erişkinlerin gerek ileri aktif yaşam tatilleri, gerekse de ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri için Kuzey Kıbrıs’ı tercih edebilmelerine yönelik yasal ve alt yapısal çalışmaların yapılması halinde adanın üçüncü yaş turizminde çekim merkezi olabileceğine vurgu yaptı.

KKTC dış ticaret açığını turizm ile kapatabilir...

Bu alanda gerekli adımların atılması ve doğru tanıtma pazarlama faaliyetlerinin yapılması halinde turizm gelirlerinin iki katına çıkarılabileceğini ve KKTC’nin dış ticaret açığını turizm ile kapatabileceğinin altını çizen Ahmet Savaşan, geliştirilmesi ön görülen “yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesinin amacının turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve turizm gelirlerinin arttırılması olduğunu belirtti.

KKTC’de DSÖ’nün standartlarını hedefliyoruz...

Yaşlı erişkinler gibi özellikli bir grubun ihtiyaçlarını anlayan ve bu ihtiyaçların karşılanmasını bir kültür haline getiren ülkelerin nitelikli turistler tarafından tercih edildiğini ve bu pazardan önemli pay aldığını kaydeden Dr. Kemal Aydın da, proje ile Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sağlıklı Şehirler ve Yaş Dostu Ülkeler standartlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.