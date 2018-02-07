Turizm Bakanlığı'ndan İngiltere pazarı için yeni strateji

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’nin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, bu önemli pazarın büyük bir bölümünün Güney Kıbrıs’a kaydığını, bunu tersine çevirmek için Bakanlığın yeni stratejiler üzerinde çalıştığını vurguladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Birleşik Krallık’ın en önemli tüketici fuarlarından biri kabul edilen, 1-4 Şubat arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Destinations London”da KKTC’yi temsil etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuardaki Kuzey Kıbrıs standında, İngilizce hazırlanan harita, CD, rehber ve bilgi broşürleri dağıtılarak KKTC’nin sunduğu turizm imkanları tanıtıldı. Ziyaretçilere Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yiyecek ve içecekler ikram edildi.

ATAOĞLU: “İNGİLTERE BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’nin yabancı pazarlar içerisinde yıllardır en fazla turistin geldiği önemli bir ülke olduğunu ifade ederek, İngiltere’nin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Bu önemli pazarın büyük bir bölümünün Güney Kıbrıs’a kaydığını belirten Ataoğlu, bunu tersine çevirmek için Bakanlığın yeni stratejiler üzerinde çalıştığını vurguladı.

İngiltere Turizm Ofisi’ne yapılan tanıtım katkısının artırılması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, tanıtım çalışmalarının, Kuzey İrlanda ve İskoçya gibi destinasyonları da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.

İngiltere'de aktif pazarlama faaliyetlerinin devam edeceğine değinen Ataoğlu, İngiltere pazarı başta olmak üzere ülkeye nitelikli turist getirilebilecek pazarlara yoğunlaşılarak gereken adımların atılacağını vurguladı.