Turizm amaçlı kiralara üç ay erteleme

Turizm İşletme Belgeleri yıllık ücretleri, Girne Antik Liman’daki iş yerleri, gemi harç ve ücretleri, turizm amaçlı kiralanan tüm konut, iş yeri ve arazilerin kiraları 3 ay ertelendi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörüne yönelik bazı tedbir kararları aldıklarını belirterek, “Hedefimiz; sektöre nefes olabilmek” dedi.

Turizm Bakanı Üstel, Turizm ve Seyahat Acenteleri Belgesi ile Turizm İşletme Belgeleri yıllık ücretleri, bakanlığın bünyesinde bulunan Girne Antik Liman içerisindeki iş yerlerine ait yer işgaliye, gemi harç ve ücretleri, Turizm ve Çevre Bakanlığı kontrol ve yetkisinde olan turizm amaçlı kiralanan tüm konut, iş yeri, garaj ve arazilerin kiralarının 3 ay ertelenmesi kararı aldıklarını belirtti.

Üstel, turizm sektörü ile ilgili olarak aldıkları yeni tedbirlerin salgının ülkedeki seyri de dikkate alınarak geliştirilebileceğini, 3 aylık erteleme kapsamında olan harçların ve kiraların, 3 ayın sonunda yeniden değerlendirilerek, sektörün zarar görmeyeceği şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Turizm Bakanı Üstel, tüm dünya ülkeleri ile birlikte KKTC’nin de küresel salgın tehdidi altında olduğunu belirterek, hükümet olarak toplum sağlığını ön planda tutarak aldıkları radikal tedbirler yanında ekonomik olarak da bazı tedbirler aldıklarını kaydetti.

Üstel, bu çerçevede hükümet olarak aldıkları tedbirlere ek olarak, bürokratlar ile yaptıkları çalışmalar neticesinde turizm sektörüne yönelik bazı tedbir kararları aldıklarını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin insan sağlığı ön planda tutularak alındığını vurgulayan Üstel, ülke ekonomisinin bu alınan tedbirlerden büyük oranda etkilendiğini, özellikle de dünyadaki turizm sektörü ile birlikte KKTC turizm sektörünün de en fazla etkilenen sektörler arasında olduğunu ifade etti.

KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü konumunda olan turizm sektörünün, küresel salgınla birlikte ortaya çıkan ekonomik darboğazın birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini belirten Üstel, “Turizm Bakanlığı olarak, turizm sektörüne yönelik bazı kararlar aldık. Hedefimiz, içinde bulunduğumuz bu zor süreçte, almış olduğumuz bu kararların, turizm sektörüne bir nefes olabilmesidir” dedi.

TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ BELGESİ YILLIK ÜCRETLERİNE 3 AY ERTELEME

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörünün özellikle 2020 yılı içerisinde küresel salgın dolayısıyla çok zor bir döneme girmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sektörün rahat nefes alabilmesi için yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Üstel, “49/89” sayılı Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası uyarınca her yıl 1 Nisan tarihinde yenilenen “Turizm ve Seyahat Acenteleri Belgesi” yıllık ücretlerine 3 ay erteleme kararı ürettiklerini kaydetti.

TURİZM İŞLETME BELGELERİNE 3 AY ERTELEME

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ayrıca ülkede faaliyet gösteren oteller ile ilgili de bazı tedbirler alındığını ifade ederek, küresel salgın dolayısıyla faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıkları ve bu nedenle de gelir sağlayamamaları göz önünde bulundurularak, “16/87” sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası tahtında her yıl yenilenen “Turizm İşletme Belgeleri”nin 3 ay ertelenmesine karar verdiklerini belirtti.

GİRNE ANTİK LİMAN’DAKİ ESNAF VE GEMİLERE YÖNELİK HARÇLARDA 3 AY ERTELEME

Üstel, bakanlığın bünyesinde bulunan Girne Antik Liman içerisindeki işy erlerine ait yer işgaliye, gemi harç ve ücretlerinin 3 ay ertelenmesi kararı aldıklarını da belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, küresel salgın dolayısıyla dünyada olduğu gibi KKTC’de de en fazla zarar gören turizm sektörüne yönelik olarak bakanlığın aldığı yeni tedbirler kapsamında Turizm ve Çevre Bakanlığı kontrol ve yetkisinde olan turizm amaçlı kiralanan tüm konut, iş yeri, garaj ve arazilerin kiralarının da 3 ay ertelenmesi kararı aldıklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörü ile ilgili olarak aldıkları yeni tedbirlerin, salgının ülkedeki seyri de dikkate alınarak geliştirilebileceğini, 3 aylık erteleme kapsamında olan harçların ve kiraların, 3 ayın sonunda yeniden değerlendirilerek, sektörün zarar görmeyeceği şekilde düzenleneceğini de kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, küresel salgın koronavirüs tehdidine karşı mücadele kapsamında hükümetin aldığı tedbirlere ek olarak bakanlık bünyesinde aldıkları turizm sektörüne yönelik tedbirlerin bu zorlu süreçte sektöre bir nefes ve moral olmasını hedeflediklerini belirtti.

Üstel, “Bu zor dönemi paydaşlarımzla birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır. KKTC turizmi, paydaşları ile birlikte küresel salgın sonrasında en kısa süre içerisinde canlılığına yeniden kavuşacağına inanıyorum” dedi.