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“Teşvik sistemi devam etmezse turist getirmek kolay değil”

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Eski Turizm Bakan ıAtaoğlu, “Teşvik sistemi devam etmezse turist getirmek kolay değil” dedi

“Teşvik sistemi devam etmezse turist getirmek kolay değil”

Turizm Şurası’nda konuşan Eski Turizm Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, turizmin tek bir ağızdan konuşulması gereken bir alan olduğunu söyledi.

Turizm acentelerinin 2017’den kısmen olan, 2018 ve 2019 yılı teşviklerinin ödenmesi temennisinde bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, “Teşvik sistemi devam etmezse turist getirmek kolay değil” dedi.

Turizm stratejisinin iki günde belirlenecek kadar basit bir konu olmadığını ifade eden Ataoğlu, kendilerinin yaptığı ancak sonuçlandırmadıkları bir çalışmanın bir buçuk yıl aldığını, Hükümetin bahse konu çalışmayı da göz önünde bulundurulması temennisinde bulundu.

Turizm tesislerinde yerli istihdamın önünün açılması gerektiğini de ifade eden Ataoğlu, Bafra’da 4 tesis açıldığını, 10 tane daha açılmasının öngörüldüğünü, bunun da 6-7 bin istihdam yaratacağını ifade etti. Eğitim Bakanlığı’nın meslek okullarında turizm bölümlerini arttırması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, gerekirse yatılı okullara yönelmeyi önerdi.

Uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi için alternatif modellerin bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, Adana- İstanbul uçak fiyatının Adana- İstanbul otobüs fiyatından daha düşük olduğunu, Türkiye’nin KKTC’ye de iç hatlar muamelesi yapılabileceğini, bunun girişimlerinin yapıldığını ancak sonuçsuz kaldığını, bu konular üzerinde ısrarcı olunmasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.

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