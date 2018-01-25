Sağlık turizminde yeni açılımlar

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Emitt’e katılarak yeni anlaşmalara imza attı. Konsey Başkanı Savaşan, “Hedefimiz ülkemizdeki turizm gelirlerini artırmaktır” dedi

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emitt’in 100’den fazla ülkeden 1,600’ün üzerinde saygın turizm profesyonelini uluslararası platformda İstanbul’da bir araya getirdiğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Emitt’in özelde sektör temsilcileri genelde ise Kuzey Kıbrıs açısından çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Fuara Avustralya, Kanada, Çin, Amerika, Latin Amerika, Orta Asya, Asya Pasifik ve Hindistan’ın çok yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Savaşan, bu yıl Dünya’nın dört bir yanından sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren 300’den fazla kuruluşun da Emitt’e katıldığını belirtti.

Balkan ülkeleri, Hindistan, Endonezya, Filipinler, İtalya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Ürdün, Bahreyn başta olmak üzere yirmiye yakın ülke ile Kuzey Kıbrıs arasında sağlık turizmi alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalanacağına dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, Emitt’in Kuzey Kıbrıs’ın turizm ürünlerinin Dünya’ya tanıtılmasında ve yeni iş fırsatlarının yakalanmasında olağanüstü bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Günümüzde sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya geri kazanmak amacıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak için başka ülkeye giden insan sayısının 30 milyonu aştığına işaret eden Savaşan, bu sektörün büyüklüğünün 150 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti.

KKTC’nin toplam döviz gelirlerinin yarısına yakınının turizmden elde edildiğini ve geçtiğimiz yıl turizm gelirleri (700 milyon USD) ile eğitim turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin (700 milyon USD) toplamının 1.4 Milyar USD olduğuna dikkat çeken Savaşan, bu rakamın KKTC’nin dış ticaret açığını karşıladığına vurgu yaptı. 2018 yılının turizm bakanlığının devam eden başarılı projeleri, Türkiye’nin önemli katkıları ve sektörün çalışmalarıyla çeşitlendirilen turizm ürünleri sayesinde iyi geçeceğinin görüldüğünü belirten Dr. Ahmet Savaşan, “Emitt’teki hedefimiz turizm bakanlığı şemsiyesi altında KITSAB, KITOB, Sağlık Turizmi Konseyi ve sektörün diğer bütün paydaşlarıyla birlikte ülkemizi tanıtmak ve mevcut kitle turizmi faaliyetleri yanısıra sağlık turizmi başta olmak üzere alternatif turizm ürünlerimizi pazarlayarak ülkemizdeki turizm gelirlerini artırmaktır” dedi.