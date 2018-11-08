İki milyon turist, iki milyar dolar gelir hedefi

Turizm Bakanı Ataoğlu, 2018-2021 yıllarındaki hedefin Bafra bölgesi ve Girne’de inşaatı başlayan yatırımlarının sonlandırılması kapsamında 40 bin yatak, iki milyon turist ve iki milyar dolar gelir olduğunu belirtti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da MÜSİAD UK ile MUSİAD KKTC Şubelerinin ortaklaşa düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Yatırım Fırsatları Seminerine” katıldı.

Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, MUSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu ile MUSİAD KKTC Başkanı Okyay Sadıkoğlu birer konuşma yaparak, iki kurum arasındaki işbirliği çalışmalarının turizm alanında artırılması yönünde karar birliğine varıldığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, gecede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın özellikle fiyat, kalite ve güvenlik faktörleri düşünüldüğünde uygun bir destinasyon oluşu sebebi ile son yıllarda doluluk, geceleme, turist sayısı, ve konaklayan turist sayılarında artış görüldüğünü söyledi.

Ataoğlu, “Öncelikli pazarlarımızdan olan ve hatırı sayılır bir sayıda yurttaşımızın yaşadığı İngiltere pazarımızın tekrardan eski seviyelere gelebilmesi için İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar da devam etmektedir” diye konuştu.

Turizm Stratejik Planın Bakanlık tarafından hazırlanma başladığından da bahseden Ataoğlu, bu çerçevede ana hedef olarak 3 yıl içerisinde (2018-2021) özellikle Bafra bölgesi ve Girne`de inşaatı başlayan yatırımlarının sonlandırılması kapsamında 40,000 yatak, 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, sonraki 5 yıllık ( 2021-2026 ) stratejik gelişim planında ise yatak kapasitesinin 50,000 hedefi ile en az 3 milyon turist ve 3 milyar dolar gelir öngördüklerini de söyledi.

Seminerin ardından MUSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu, Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi sundu.

