“Güney’e katkı yapmaya hazırız”

Turizm Bakanı Üstel, Thomas Cook’un batmasıyla birlikte Güney Kıbrıs turizminin yaşadığı olumsuz gelişmeler üzerine Rum kesimine katkı yapmaya hazır olduklarını ve Rumlarla ülkeye gelecek turistlerin Türk uçaklarıyla uçuş planlayabileceklerini vurguladı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmelerden üzüntü duyduklarını kaydederek, “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum kesimine turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Üstel, şirketinin tasfiye edilmesinden, Güney Kıbrıs turizminin ve turistlerin yaşadığı olumsuz gelişmeden üzüntü duyduğunu kaydetti. Üstel, şirketin Larnaka ve Baf Havalimanı’na, İskandinav ülkelerinden, Almanya’dan ve İngiltere’den seferleri olduğunu, bunların iptal edilmesi ile Güney Kıbrıs destinasyonundan seyahat edecek yolcuların da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Köklü bir şirket olan Thomas Cook şirketinin dünyada ve Güney Kıbrıs’ta seferleri bulunduğunu, bu durumdan dolayı Güney Kıbrıs’ta bilet fiyatlarında yüzde 75 oranında artış yaşandığını söyleyen Bakan Üstel, Thomas Cook şirketinin tasfiyesi nedeni ile rekabetin azaldığına değindi.

Üstel, Güney Kıbrıs’a uçan firmaların bu durumdan faydalanarak bilet fiyatlarında artışa gitmesinin de üzüntü verici olduğunu kaydetti.

KKTC turizminin özellikle Türk uçak firmalarıyla çalıştığını, ülkeye turist akışının charter uçuşlarla sağlandığını anımsatan Üstel, ülke turizminin bu konudan fazla etkilenmediğini, Güney Kıbrıs destinasyonunu kullanmak isteyen Kıbrıslı Rumlarla ülkeye gelecek turistlerin Türk uçak firmaları aracılığıyla uçuş planlayabileceklerini vurguladı.

Üstel, “İki ülke turizmi siyaset konusu olmamalı. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ülkemiz turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız” dedi.

Öte yandan Ünal Üstel, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

Üstel, “Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, Sosyal huzursuzluk ve savaşlar turizmin, özellikle ekonomik yönünün daha çok dikkate alınmasına neden olmuştur. Turizm sektörü gelecekteki en önemli zenginleşme kaynağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda da etkin bir sosyal politika imkanı da sunmaktadır.

Giderek daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarına geç girmiş olan Kuzey Kıbrıs, ortalamanın üzerinde bir hızla büyüyerek kısa zamanda yüksek bir ivme yakalamıştır. Bu ivme, içinde bulunduğumuz 2019 yılında devam etmeyerek bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüşü 2020 yılında durdurup tekrardan yükselişe geçirmek için bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

KKTC’nin Akdeniz Bölgesi’nin turizm pazarında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Üstel, “Kuzey Kıbrıs destinasyonu bakir kalmış yapısı ile Avrupalı turistin de ilgisini çekmektedir” dedi.