Golden Tulip, Grand Pasha Lefkoşa Otel oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başta turizm ekonomisi yanında eğlence sektörüne10 yıldır katkılarını sürdüren Pasha Grubu yeni yıl arifesinde başlattığı kurumsallaşma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Gruba bağlı Golden Tulip Nicosia Hotel & Casino isminin Grand Pasha Nicosia Hotel & Casino& SPA olarak değiştirilip yeni yılla birlikte daha yüksek hizmet kalitesi ile yola devam edilmesi kararı alındı. Tescil işlemlerinin tamamlanması ile birlikte kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Pasha Grubu adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Pasha Group bünyesi altında bulunan “Golden Tulip Nicosia Hotel & Casino” olarak hizmet verdiğimiz tesisimiz, 2020 itibarı ile aynı hizmet ve kalite anlayışını daha yukarı taşımak hedeﬁ ile, aynı lokasyon ve binamızda Grand Pasha Nicosia Hotel & Casino & Spa olarak hizmet verecektir.

Bağlı bulunduğumuz ve franchising olarak hizmet verdiğimiz marka ile işbirliğimizi bitirme sebebimiz, kendi markamızı kurumsallaştırmak ve Grand Pasha Kyrenia Otelimiz ile birlikte ayni servis ve standartlarda siz değerli konuklarımıza daha kaliteli bir hizmet anlayışı sağlamaktır. Bu süreçte bizlere vereceğiniz destek ve süregelen iş birliğiniz için teşekkür ederiz” Lha