Esenyel, AMFORHT elçisi olarak atandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Dünya Turizm Eğitimi ve Konaklama Birliği (AMFORHT) elçisi olarak atandı

Dünya Turizm Eğitimi ve Konaklama Birliği’nden ( AMFORHT ) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr İsmet Esenyel’e büyük onur. Esenyel AMFORTH elçisi olarak atandı. Birleşmiş Milletler tarafından Kurulan Dünya Turizm Eğitimi ve Konaklama Birliği (AMFORHT ) Başkanı Philippe François; Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr İsmet Esenyel’i birliğin otelcilik sektörüne, Turizm Eğitimine ve gelişimine koyduğu katkılardan dolayı AMFORHT elçisi olarak atadı.

Başkan Philippe François imzası taşıyan ve AMFORHT tarafından ilk kez İsmet Esenyel’e verilen ünvan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve tüm dünyada AMFORHT geleneklerinin ve vizyonunun yayılmasını hedefliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Esenyel konuyla ilgili açıklamasında şunlara yer verdi:

“2009’da üyesi olduğum, 2014’te başkan yardımcılığına seçildiğim dünyanın en prestijli turizm birliklerinden biri olan AMFORHT beni onurlandırdı. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve seçkin insanların oluşturduğu AMFORHT’a elçi olarak atanmam ülkenin temsiliyeti için de önemli bir adım. AMFORHT’ta ortaya koyduğumuz çalışkanlığın ve işbirliğinin Başkan Philippe François ve Yönetim kurulu tarafından takdir edilmesi istenirse Kıbrıslı Türkler olarak neler başarabileceğimizin en büyük kanıtı.”

Esenyel, AMFORHT çatısı altında Kuzey Kıbrıs ve Türkiye turizm pazarını duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

1969’da Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve misyonu da turizm profesyonelleri ile akademisyenlerini ayni çatı altında toplaması ile bilinen AMFORHT birliğinin merkezi Fransa`da bulunuyor.