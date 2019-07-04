Biletler uçtu, Kıbrıs'a talep düştü

ETS Tur, bu yıl KKTC uçak bileti fiyatlarının çok yüksek oranda seyretmesi nedeniyle tercihlerin Antalya ve Bodrum’a kaydığını belirtti

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek KKTC uçak bileti fiyatlarının çok yüksek oranda seyretmesi nedeniyle tercihlerin Antalya ve Bodrum gibi lokasyonlara kaydığını dile getirdi.

KKTC tatil planı yapanlar açısından belirleyici unsurun otelden önce havayolu firmalarının uçak fiyatları olduğunu kaydeden Özbek, "Gidiş-dönüş minimum 800 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar yükseliyor. İstanbul- Antalya'ya baktığımızda ise 500-600 TL'ye uçak bulma imkânı var. İstanbul'dan Antalya 50 dakika, Ercan Havalimanı ise 1 saat 10 dakika. Aradaki fahiş fiyat farkı Kıbrıs'a talepleri olumsuz etkiliyor. Geçen seneye göre Kıbrıs'a taleplerde yüzde 10 civarında düşüş var" dedi.