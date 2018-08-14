banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
157 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
56 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
20 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
53 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
16 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
48 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
151 0
banner82
banner147

Altınkum’daki ayıp giderildi

banner27

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Altınkum sahilinde biriken çöpleri temizledi. Bakan Ataoğlu, vatandaşlara çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısı yaptı

Altınkum’daki ayıp giderildi
banner137

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, halkın ve turistlerin daha temiz ve daha sağlıklı ortamda vakit geçirmesini sağlamak  amacıyla Altınkum sahilinde biriken çöpleri temizledi. 
Altınkum sahil şeridini boydan boya temizleyen ekipler, Özel Çevre Koruma bölgesi kriterlerini içeren broşürleri de Türkçe ve İngilizce olarak halka dağıtarak, uyulması gereken kuralların duyurusunu yaptı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, vatandaşların bundan sonra daha dikkatli olmalarını isteyerek, çöplerin mutlak suretle çöp konteynerlerine atmalarını istedi.
Yapılan çalışma ile ilgili olarak bir açıklama yapan Ataoğlu, şunları kaydetti: 
“Halkımıza ve tatilcilerimize  en iyi hizmeti sunmak, yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla, sorumluluk alanımızda olsun veya olmasın bölge ayırımı yapmadan her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Sahillerimizin temizliği ve bakımı gibi tüm yetkinin yerel yönetimler uhdesinde olmasına rağmen, Altınkum sahilinde biriken ve kirlilik yaratan, çöp ve çevre temizliği çalışmalarını gerçekleştirdik. Şu an temizlenmiş haliyle yeni bir sahil şeridi görüyoruz. Ancak bir hafta önce el arabasından, ağaç parçacıklarına kadar aklınıza ne geliyorsa burada mevcuttu. Bizler buranın temizlenmesi için bir emek sarf ediyoruz. Ekiplerimiz sahil şeridinin eski temiz görünümüne kavuşması için hiç durmadan aralıksız çalıştılar. Bizlerin temiz olarak bıraktığı alanların vatandaşlarımız tarafından korunarak temiz bırakılmasını istiyoruz” 
Çevre Koruma Dairesi tarafından sabah 07.00 – 24.00 saatleri arasında sahil boyunca denetim gerçekleştiren ekiplerin bulunduğunu, bölgede Türkçe ve ingilizce el broşürleri dağıtıldığını kaydeden  Ataoğlu,  “ Kirlilik anlamında ne varsa ne yazık ki sahillerimizde mevcut. Bu görüntü bizleri çok üzdüğü gibi çevreye karşı ne kadar duyarlı olduğumuzu bizlere göstermektedir. Bu durumu kurumlar değil, vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasıyla çözebiliriz. Daha temiz bir yaşam ve çevre için el ele verelim, çevremizi temiz tutalım." İfadelerini kullandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.