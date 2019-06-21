Acapulco’ya çifte ödül

Ülkenin en güzide oteli Acapulco Resort & Convention & Spa iki önemli ödülün sahibi oldu

Acapulco Resort & Convention & SPa Çifte Ödüle Layık görüldü. Dünya çapında 900 bin otele 8 milyon tatilcinin yaptığı yorumlar ve verdiği puanlar esas alınarak oluşturulan HoldiayCheck 2019 ödüllerinde Acapulco Beach Club & Resort en yüksek puan alan otel oldu. TRIPADVISOR'DEN BÜYÜK ÖDÜL Kuzey Kıbrıs'ın başarılı otellerinden Acapulco Resort Convention SPA & Casino büyük başarıya daha imza attı. Acapulco, Dünyanın En Büyük Seyahat Sitesi Tripadvisor'den “Mükemmellik Sertifikası” almaya hak kazandı.