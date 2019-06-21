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Acapulco’ya çifte ödül

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Ülkenin en güzide oteli Acapulco Resort & Convention & Spa iki önemli ödülün sahibi oldu

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Acapulco’ya çifte ödül
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Acapulco Resort & Convention & SPa Çifte Ödüle Layık görüldü.

Dünya çapında 900 bin otele 8 milyon tatilcinin yaptığı yorumlar ve verdiği puanlar esas alınarak oluşturulan HoldiayCheck 2019 ödüllerinde Acapulco Beach Club & Resort  en yüksek puan alan otel oldu.

TRIPADVISOR'DEN BÜYÜK ÖDÜL

Kuzey Kıbrıs'ın başarılı otellerinden Acapulco Resort Convention SPA & Casino büyük başarıya daha imza attı.

Acapulco, Dünyanın En Büyük Seyahat Sitesi Tripadvisor'den “Mükemmellik Sertifikası” almaya hak kazandı.

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