100 bin İsraillinin gelişine Rum engeli

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, 100 bin İsrailli turistin Güney Kıbrıs’ın engellemeleri neticesinde KKTC’ye gelemediğini belirtti

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, yaz sezonunun çok iyi olmamakla beraber çok kötü de geçmediğini, sezonun hala devam ettiğini ve pek yakında kış operasyonlarının başlayacağını kaydetti.

Kilim, bu yıl bir çok olumsuzluk yasadıklarını, öncelikle Antalya bölgesinin revaçta olmasının tur operatörlerini Antalya bölgesine yönelttiğini ve geçen yıl KKTC’ye gelen 100.000 İsrailli misafirin Güney Kıbrıs’ın engellemeleri neticesinde KKTC’ye gelemediğini belirtti.

Kilim, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ekonomik ve sosyal problemlerden dolayı KKTC’ye Türkiye’den gelen turist sayısında da düşüş olduğunu anlattı.

KITSAB Başkanı Kilim, yıllardır tanıtım yapılmamasından ve Ercan Havaalanı’na gelecek İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de uçak değiştirmesinden dolayı ana pazarlardan biri olan İngiliz pazarında ciddi anlamda bir düşüş yaşandığını ifade etti.

2018 yılının son aylarında Turizm Bakanlığı ile İngiltere pazarında reklam tanıtım kampanyaları başlatacaklarını ve hedeflerinin bu kampanyaları tüm yıla yaymak olduğunu söyleyen Kilim, dövizin TL karşısında değer kazanışının iyi tanıtım ile 2019 yılı için bir fırsata dönüştürülebileceğini de kaydetti.

KITSAB’ın kışın bir çok turizm fuarına katılmayı planladığını, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC devleti tarafından verilen turizm teşvik kitapçığının güncel ve daha faydalı hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kilim, ülke turizmini 12 aya yaymak için formüller üretmeye çalıştıklarını da dile getirdi. Kilim, çalışmalarını daha yoğun hale getirebilmek için devletten ciddi bir maddi katkı beklediklerini de söyledi.