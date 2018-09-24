banner107
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
27 0
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
138 0
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
14 0
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
457 0
Düellonun galibi yok
Düellonun galibi yok
238 0
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
50 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
19 0
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
53 0
banner82
banner147

100 bin İsraillinin gelişine Rum engeli

banner27

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, 100 bin İsrailli turistin Güney Kıbrıs’ın engellemeleri neticesinde KKTC’ye gelemediğini belirtti

100 bin İsraillinin gelişine Rum engeli
banner192

 Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, yaz sezonunun çok iyi olmamakla  beraber çok kötü  de geçmediğini, sezonun hala devam ettiğini ve  pek yakında kış operasyonlarının başlayacağını kaydetti.

 Kilim, bu yıl bir çok olumsuzluk yasadıklarını, öncelikle Antalya bölgesinin revaçta olmasının tur operatörlerini Antalya bölgesine yönelttiğini  ve  geçen yıl KKTC’ye gelen 100.000 İsrailli misafirin Güney Kıbrıs’ın engellemeleri neticesinde KKTC’ye gelemediğini belirtti.

 Kilim, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ekonomik ve  sosyal problemlerden dolayı KKTC’ye Türkiye’den gelen turist sayısında da düşüş olduğunu anlattı.

 KITSAB Başkanı Kilim, yıllardır tanıtım yapılmamasından ve Ercan Havaalanı’na gelecek İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de uçak değiştirmesinden dolayı ana pazarlardan biri olan  İngiliz pazarında ciddi anlamda bir düşüş yaşandığını ifade etti.

2018 yılının son aylarında Turizm Bakanlığı ile İngiltere pazarında reklam tanıtım kampanyaları başlatacaklarını ve hedeflerinin bu kampanyaları  tüm yıla yaymak olduğunu söyleyen  Kilim, dövizin TL karşısında değer kazanışının iyi tanıtım ile 2019 yılı için bir fırsata  dönüştürülebileceğini de kaydetti.

KITSAB’ın kışın bir çok turizm fuarına katılmayı planladığını, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC devleti tarafından  verilen turizm teşvik  kitapçığının güncel ve daha faydalı hale getirilmesi için bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kilim, ülke turizmini  12 aya yaymak için formüller üretmeye çalıştıklarını da dile getirdi. Kilim, çalışmalarını daha yoğun hale getirebilmek için devletten ciddi bir maddi katkı beklediklerini de söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.