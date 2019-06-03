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Veteranlar raketleri Sapanca’da sallayacak

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Veteranlar raketleri Sapanca’da sallayacak
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Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Veteran Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi şampiyonları masa tenisçiler, her biri kendi yaş grubunda olmak üzre 8-9 Haziran tarihinde Sapasnca’da yapılacak olan Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına katılacaklar. Bayanlarda Hurey Cambaz,65-69 yaş grubunda Fadıl Olguner,40-49 yaş grubunda Zekai Soyadlı ve 30-39 yaş grubunda Osman Yurtkan yarışacaklar.

Veteran masa tenisçiler basına yaptıkları açıklamada Sapanca’da ilk üç derece için mücadele edeceklerini belirtirken,turnuvanın 30 Haziran’da Budapeşte’de katılacakları Avrupa Veteran Masa tenisi turnuvası öncesinde iyi bir hazırlık olacağını vurguladılar.

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