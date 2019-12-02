Teniste 12 yaş birincileri belirlendi

Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Tenis Turnuvası, Gönyeli Tenis Kulübünde final karşılaşmalarının ardından düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.

Turnuva 12 yaş tek kızlar ve 12 yaş tek erkeklerin grup maçları ve ardından oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;

12 YAŞ KIZLAR GRUP-1 SIRALAMASI:

1- KAYRA YÜCEER

2- İPAR ŞENOL

12 YAŞ KIZLAR GRUP-2 SIRALAMASI:

1- EKİN KARASU

2- SAHİL ECE YEREBAKAN

12 YAŞ ERKEKLER GRUP-1 SIRALAMASI:

1- BATUR EVRE

2- TOPRAK BERKOL

12 YAŞ ERKEKLER GRUP-2 SIRALAMASI:

1- AKAY ALİ SAĞKANAT

2- TOLCAN ŞEREN