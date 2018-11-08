Tenis Ligi'nde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ikinci hafta karşılaşmaları 11 Kasım Pazar günü oynanacak.
Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında, Lefkoşa Şehir Kulübü – Yakın Doğu Üniversitesi, Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında, Gönyeli Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşacak. Girne Belediyesi Tenis Kulübü lkinci haftanın bye geçecek.
Birinci hafta hava muhalefeti nedeniyle yarım kalan Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşması 3-6 Lefkoşa Şehir Kulübü üstünlüğü ile tamamlandı.