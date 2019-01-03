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Tenis Ligi erteleme maçları oynanacak

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KKTF Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi 3. hafta erteleme maçları Pazar günü oynanacak

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Tenis Ligi erteleme maçları oynanacak
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 Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi’nde 25 Kasım 2018 tarihinde oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelenen 3. hafta maçları 06 Ocak 2019, Pazar günü oynanacak.

 Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortları Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaşmalarına ev sahipliği yaparken, Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortları Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) – Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) karşılaşmalarına ve Lefkoşa Şehir Kulübü tenis kortları ise Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 3.haftanın bay geçen takımı oldu.

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