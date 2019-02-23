Tenis Gazioğlu ve ekibine emanet

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı dün saat: 11:00’de federasyon binasında gerçekleştirildi.

2019 yılı olağan genel kurul toplantısı kulüp ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşirken, başkanlık divanı Ziya Tüzel ve Mehmet Sonat tarafından oluştu. Genel kurulda 2018 yılı faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile onaylandı. Federasyon başkalık seçimine tek aday giren Hasan Gazioğlu, Rağıb Ratib’ten görevi devralırken, ekibini de açıkladı. Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: “Hasan Gazioğlu – başkan, Sercan Erozan – asbaşkan, Amber Ciddi Arabacı – genel sekreter, Çağakan Kansu – senior ve plaj tenisi sorumlusu, Murat Yiğit – hakem işleri sorumlusu, Çağın Öztenay – avukat, Erdem Yıldız – muhasip veznedar, Hüseyin Kansu – sosyal ilişkiler sorumlusu, Celal Gücel – basın ve halkla ilişkiler sorumlusu” Ceza Kurulunda ise Çağın Öztenay, Hüseyin Eser ve Evren Mürsel yer alacak.