Simona Halep'in rakibi Svitolina

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci günü, 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Svitolina ile dünya sıralamasında 68. durumda yer alan Çek Muchova çeyrek finalde karşılaştı. Elina Svitolina, 1 saat 32 dakika süren mücadelede Karolina Muchova'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Svitolina, bu turda 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile karşı karşıya gelecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.