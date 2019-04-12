SAYTEV’in hedefi çifte şampiyonluk

SAYTEV teknik direktörü Zekai Soyatlı, hedeflerinin KKTC’de ve Türkiye’de şampiyonluk olduğunu açıkladı

SAYTEV sponsörlüğünde faaliyet gösteren KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği bayan masa tenisi takımı teknik direktörü Zekai Soyatlı dün yaptığı basın bildirisinde hedeflerinin KKTC’de ve Türkiye’de şampiyonluk olduğunu belirtti.

Soyatlı açıklamasında şunları söyledi:

“SAYTEV sponsörlüğündeki büyük bayan takımımız bu akşam ve Cumartesi oynayacağı iki maçı alarak şampiyonluğu garantilemek istiyor. Bu akşam Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Cumartesi de Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) ile oynayacağız.

İlk devre maçlarında galip gelmiştik. Rakiplerimizi bu kez yenersek şampiyonluğu garantilemiş olacağız.

MUĞLA’DA DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

18-20 Nisan tarihleri arasında Muğla’da Türkiye Masa Tenisi Üçüncü Liginde Play-off mücadelesinde 8 takım olarak lig usulü mücadele edeceğiz. Şu anda ligde sayı averajıyla ikinci sıradayız. Hedefimiz Muğla’dan şampiyon olarak ülkeye dönmektir.”

BAYTAROĞLU: HEDEFE KİLİTLENDİK

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği bayan masa tenisi takımı antrenörü Menteş Baytaroğlu takımın son durumu hakkında şu şekilde konuştu:

“Elif Töre,Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Şerif Kuyucu ve İvet İleyda’dan kurulu takımımız uzun süredir yoğun bir şekilde çalışıyor. Ülkemizde ilk devreyi lider tamamladık.

İkinci devre Cuma akşamı GAÜ maçıyla başlayacak. Cumartesi YDÜ ile devam edeceğiz. Gelecek hafta ise lig tamamlanacak. Forum durumumuz çok iyi durumda olup ligde şampiyonluğu hedefliyoruz.

Türkiye’de ise 18-20 Nisan tarihlerinde Muğla’da play-off maçlarına lig ikincisi olarak katılacağız. Sayı averajıyla ikinci bulunuyoruz. Play-off’larda şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sporcularıma güveniyorum.”